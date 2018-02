In viaggio con Michael Phelps – Episodio 6: La VISUALIZZAZIONE

Il successo non è una destinazione ma un viaggio.

Continua il nostro viaggio insieme a Michael Phelps , il più grande atleta di tutti i tempi, e al suo allenatore Bob Bowman, capo allenatore della Squadra di nuoto dello Stato dell’Arizona. Insieme a loro affrontiamo un percorso che va oltre la tecnica e gli allenamenti in quanto condividono storie, consigli e segreti imparati lungo la strada che li ha condotti al successo.

EPISODIO SEI: LA VISUALIZZAZIONE

Le tecniche di visualizzazione sono una parte importante del lavoro svolto da Bob Bowman con Michael Phelps. Coach Bowman ricorda di quando a dato alla mamma di Phelps quando lui era piccolo, un libro. In questo libro venivano spiegate le tecniche sul rilassamento progressivo. Prima di andare a dormire la mamma di Phelps gli leggeva questo libro e Michael si addormentava rilassandosi.

La visualizzazione deve essere reale. Come quando guardi qualcuno nuotare e questo ti provoca uno stato di quiete. Funziona perchè il cervello non sa distinguere tra qualcosa di reale e qualcosa pensato in modo realistico.

Quando Michael sale sul blocco di partenza per una gara di Campionato del Mondo o delle Olimpiadi, ha già nuotato la stessa gara centinaia di volte nella sua mente prima di trovarsi lì. Tutto quello che deve fare quando si trova lì è escludere ogni altra cosa ed inserire il pilota automatico. Il suo corpo sa già tutto quello che deve fare. Il suo cervello è impostato su quanto ha già visualizzato.

Questo è il grande potenziale della visualizzazione.

Michael Phelps conferma questo gran potere: “Quando visualizzi ricrei quello che vuoi, quello che non vuoi e quello che potrebbe succedere. In questo modo sei sempre pronto a qualsiasi evenienza. Se ad esempio il costume ha uno strappo, va bene, devo cambiarlo. Anche per il più piccolo inconveniente io sono pronto”

