“I viaggi di MP” con Michael Phelps e Bob Bowman – episodio 1

Il successo non è una destinazione, ma un viaggio.

Michael Phelps , il più grande atleta di tutti i tempi, e l’allenatore Bob Bowman, capo allenatore della Squadra di nuoto e dello stato dell’Arizona, vanno oltre le tecniche e le esercitazioni in quanto condividono storie, consigli e segreti, appresi lungo la strada che li ha condotti al successo.

Presentato da MP Michael Phelps.

I VIAGGI DI MP – EPISODIO UNO: Trovare un allenatore

“Trovare un allenatore” è il primo di una nuova serie di video ideata da Michael Phelps “I viaggi di MP”.

Un legame unico si sviluppa tra i nuotatori e i loro allenatori. L’allenatore Bob Bowman e Michael Phelps ci offrono le loro riflessioni su come hanno creato una squadra di successo.

Michael Phelps ha vinto nella sua carriera più di chiunque altro nella storia del nuoto, ed al suo fianco ha avuto Bob Bowman, qualcosa in più di un semplice allenatore. Una persona che oltre a preparare gli allenamenti ha infuso nel suo atleta il rispetto per uno stile di vita sano ed ha saputo far emergere la personalità di Phelps facendolo sentire a proprio agio in acqua.

Non sempre si trova la perfetta combinazione, quando ciò accade possono nascere i veri campioni.

Michael Phelps: Quando un atleta è alla ricerca di un allenatore, ovviamente in base all’età, ha bisogno prima di tutto di imparare a nuotare partendo dalle basi, trovare il modo migliore per sentirsi a proprio agio in acqua, molto dipende anche dalla sua personalità, non è cosa da poco. Io ad esempio sono un testardo e mi serve qualcuno di polso, ma so anche, e lo sa anche lui, che troppa pressione addosso non fa che bloccarmi e ottenere l’effetto opposto. Ma questo è il mio carattere

Bob Bowman: Un coach non deve essere solo un insegnante, qualcuno che si limita a compilare una scheda o che ti faccia nuotare avanti e indietro per un’ora. A nuotatori serve qualcuno che sappia trasmettere competenze adeguate ed uno stile di vita corretto, che sappia creare un ambiente sano e favorevole all’apprendimento. E’ questo che fa un buon coach.

Potete godervi i suggerimenti di Michael Phelps e di coach Bowman cliccando qui

MP Michael Phelps su Facebook

Segui MP Michael Phelps su Instagram

Segui MP Michael Phelps su Twitter

Lanciato nella primavera del 2015, il marchio MP progettato da Aqua Sphere rappresenta una visione condivisa che ha come scopo sviluppare prodotti innovativi che siano completi ed accessibili ad una più ampia gamma di nuotatori nel pieno della loro attività agonistica. Combinando le competenze globali e di distribuzione di Aqua Sphere con le esperienze di Michael Phelps e Bob Bowman, il marchio MP presenta prodotti tecnici per il nuoto che sfruttano tecnologie avanzate e progetti di miglioramento delle prestazioni atletiche.

Fondata a Genova, nel 1998, Aqua Sphere è il primo produttore di materiale tecnico per il nuoto, per il fitness ed il nuoto ricreativo, l’esercizio acquatico e il triathlon. Con il lancio della sua Seal Mask, la prima maschera al mondo, la società ha fissato lo standard industriale ed è in continua evoluzione della propria gamma di prodotti, che comprendono, occhialini, costumi da bagno, mute per il triathlon, calzature e accessori per l’allenamento. Il design ricercato ha già conquistato il rispetto e guadagnato la fedeltà di molte celebrità del mondo acquatico, tra cui il più famoso nuotatore al mondo, l’Olimpico Michael Phelps, con la quale Aqua Sphere sta collaborando per sviluppare una partnership per la promozione planetaria del marchio.

Oggi Aqua Sphere è un’impresa mondiale che rappresenta un’esperienza senza pari nel campo della progettazione, sviluppo e produzione, con una copertura globale in più di 90 paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.AquaSphereSwim.com o http://www.Facebook.com/AquaSphereSwim .

MP è partner di SwimSwam.