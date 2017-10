“I Viaggi di MP”-Michael Phelps-Bob Bowman-Episodio II: Gli OBIETTIVI

Il successo non è una destinazione ma un viaggio.

Continua il nostro viaggio insieme a Michael Phelps , il più grande atleta di tutti i tempi, e al suo allenatore Bob Bowman , capo allenatore della Squadra di nuoto dello Stato dell’Arizona. Insieme a loro affrontiamo un percorso che oltre oltre le tecniche e le esercitazioni in quanto condividono storie, consigli e segreti imparati lungo la strada che li ha condotti al successo.

EPISODIO DUE: Nell’episodio due della serie MP Journey, Michael e Bob, parlano di OBIETTIVI.

Il Coordinatore Bowman spiega: “Michael non avrebbe mai detto “Voglio abbattere un record del mondo, sono stato io a parlarne per la prima volta in assoluto, perchè lui era pronto ed era la cosa più razionale da fare. Il bello è stato che qualsiasi cosa gli chiedessi di fare, lui era pronto a farlo. Michael: “Se Bob mi diceva “Salta” io rispondevo “Perchè no?” Bob: “Bastava dirgli Puoi nuotare i 200 farfalla in 1’50” e la sua risposta era “OK, diamoci da fare – Sono cinque secondi in meno del primato mondiale, ma se tu dici che si può fare iniziamo a lavorarci. Più sposti in là i tuoi limiti in allenamento, più potrai farlo in gara. E questo è esattamente quello che ha iniziato a fare, provare a superare ogni giorno in allenamento limiti che nessun altro ha mai oltrepassato o difficili da superare in modo sistematico. I suoi risultati in allenamento erano davvero sorprendenti, se aveva un obiettivo specifico da raggiungere

C’è una frase che Michael ha sempre ripetuto nel corso della sua carriera e che spesso è stata da motivazione e supporto per centinaia, migliaia di atleti in tutto il mondo:

“Se vuoi essere il migliore devi fare quelle cose che gli altri non vogliono fare.”

Sul punto Michael chiarisce: “I grandi della tecnologia o di qualsiasi altro settore scelgono di fare cose che gli altri non hanno voglia o non sono capaci di fare. Non mi interessava quanto sarebbe stata dura, e nemmeno cosa avrei dovuto sacrificare. Sacrificare qualcosa è un’idea difficile da accettare, che spaventa molti. A me non interessava. Volevo essere il migliore e niente avrebbe potuto impedirmi di provarci. Ho pensato “Qual è la cosa più grande che posso sognare di realizzare? Dov’è il limite? E a quel punto mi sono detto: “ok, proviamo a fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima, e alla fine è successo davvero, il sogno si è realizzato. E’ così che sono arrivato qui”

Lanciato nella primavera del 2015, il marchio MP progettato da Aqua Sphere rappresenta una visione condivisa che ha come scopo sviluppare prodotti innovativi che siano completi ed accessibili ad una più ampia gamma di nuotatori nel pieno della loro attività agonistica. Combinando le competenze globali e di distribuzione di Aqua Sphere con le esperienze di Michael Phelps e Bob Bowman, il marchio MP presenta prodotti tecnici per il nuoto che sfruttano tecnologie avanzate e progetti di miglioramento delle prestazioni atletiche.

Fondata a Genova, nel 1998, Aqua Sphere è il primo produttore di materiale tecnico per il nuoto, per il fitness ed il nuoto ricreativo, l’esercizio acquatico e il triathlon. Con il lancio della sua Seal Mask, la prima maschera al mondo, la società ha fissato lo standard industriale ed è in continua evoluzione della propria gamma di prodotti, che comprendono, occhialini, costumi da bagno, mute per il triathlon, calzature e accessori per l’allenamento. Il design ricercato ha già conquistato il rispetto e guadagnato la fedeltà di molte celebrità del mondo acquatico, tra cui il più famoso nuotatore al mondo, l’Olimpico Michael Phelps, con la quale Aqua Sphere sta collaborando per sviluppare una partnership per la promozione planetaria del marchio.

Oggi Aqua Sphere è un’impresa mondiale che rappresenta un’esperienza senza pari nel campo della progettazione, sviluppo e produzione, con una copertura globale in più di 90 paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.AquaSphereSwim.com o http://www.Facebook.com/AquaSphereSwim .

