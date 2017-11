Les meilleurs nageurs allemands et australiens s’entraîneront ensemble

Après la dernière étape de la Coupe du monde FINA 2017, 7 nageurs de l’Allemagne se rendront en Australie pour un camp d’entraînement de 3 semaines.

L’Association de natation allemande a annoncé sur son site Web hier que des nageurs allemands auront la chance de s’entraîner avec certains des meilleurs nageurs et entraîneurs au monde. Henning Lambertz, l’entraîneur chef de l’équipe allemande, et Jacco Verhaeren, l’entraîneur chef de l’équipe australienne, ont placé les athlètes selon leurs spécialités dans les villes appropriées afin qu’ils nagent en compagnie des meilleurs nageurs de l’Australie.

Lisa Graf, qui détient le record d’Allemagne au 200 dos, et la nageuse de papillon et de quatre nages Lisa Höpink, se rendront à Brisbane, afin de nager avec Emily Seebohm, la championne du monde au 200 dos.

Le sprinteur et détenteur du record allemand au 50 NL, Damian Wierling, et la spécialiste du papillon, Alexandra Wenk, s’entraîneront avec l’équipe Gold Coast et Cameron McEvoy, médaillé olympique et des Championnats du monde et l’un des sprinteurs les plus rapides de la planète.

Poul Zellmann se rendra à Melbourne pour nager avec le champion olympique Mack Horton et le champion olympique, champion du monde et détenteur du record du monde au 1500m NL Gregorio Paltrinieri (Italie). De leur côté, Max Pilger et Ramon Klenz se rendront à Sydney.