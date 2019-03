FFN Golden Tour Camille Muffat 2019 – J3 – Finales

FFN GOLDEN TOUR CAMILLE MUFFAT 2019 – MARSEILLE

Dernière soirée de finales enlevantes ce soir à Marseille, à commencer par le 100m papillon chez les hommes. La lutte a été chaude entre l’Américain Marius Kusch et le Sud Africain Chad LeClos. Marius a été plus rapide que Chad au premier 50m (24.20 contre 24.32), alors que Chad a eu un deuxième 50m plus rapide. Malheureusement pour le Sud Africain, ce fut trop peu, trop tard, puisque Marius repart de Marseille avec la médaille d’or dans le cou et un record de la compétition en poche. Il a réalisé par le fait même son meilleur temps à vie de 31 centièmes de seconde en 51.52. Chad termine en deuxième position avec un temps de 51.62. Le Français Mehdy Metella complète le podium en 51.96.

Ilya Shymanovich a réussi, pour la deuxième fois de la journée, à battre le record de la compétition au 100m brasse. Après avoir réalisé un temps de 58.79 ce matin, il a de nouveau abaissé cette marque en nageant 58.29 ce soir.

Voici les autres gagnants de cette dernière soirée de finales :