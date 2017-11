Hentke Zweite über 200 m Schmetterling beim FINA World Cup, Peking

FINA World CUP 2017

3. Cluster, 1. Stopp in Peking (China)

10./11.11.2017

SC – 25 m Bahn

Ergebnisse/Startlisten Omegatiming

Einen Podiumsplatz gab es am ersten Tag des FINA World Cups in Peking für das DSV Team durch Franziska Hentke über 200 m Schmetterling in 2:06,30 Sekunden. Alexandra Wenk belegte den 7. Platz in 2:10,92 Minuten. Es siegte Yufie Zhang, China, in 2:05,07 Minuten.

Einen neuen Juniorenweltrekord stellt die im Jahrgang 2002 geborene Jianjiahe Wang in 3:59,69 Minuten über 400 m Freistil auf.

Über 100 m Rücken kam Lisa Graf als 9. ins Ziel insgesamt in 59,73 Sekunden. Es siegte im Finale Katinka Hosszu in 56,34 Sekunden. Eine erst 14 Jahre alte Chinesin schwamm 58,28 Sekunden über die 100 m Rücken.

Chad Le Clos schlug als Erster im Finale über 200 m Freistil an, in einer Zeit von 1:41,81 Minuten. In den Vorläufen platzierte sich Poul Zellmann als 15. in 1:48,04, Ramon Klenz als 25. in 1:49,18 und Damian Wierling als 28. in 1:49,33 Minuten.

Die 50 m Freistil der Damen waren ein spannendes Rennen mit Sarah Sjöström als Siegerin mit einer Zeit von 23,40 Sekunden ,die beste Leistung bei den Damen an diesem ersten Finalabend mit 979 FINA Punkten, Zweite wurde die Niederländerin Ranomi Kromowidjojo in 23,57 Sekunden, sie hält den Kurzbahnweltrekord in 22,93 Sekunden. Lisa Höpink kam in 25,60 Sekunden auf den 19. Platz, Lisa Graf auf Platz 24 in 25,93 und Alexandra Wenk auf Rang 30 in 26,21 Sekunden.

Daiya Seto, Japan, entschied die 400 m Lagen in 3:58,20 Minuten für sich, die beste Leistung bei den Herren mit 966 FINA Punkten. Jacob Heidtmann schlug als 4. im Finale in 4:12,01 Minuten an.

Rückenspezialist Christian Diener konnte sein World Cup Punktekonto nicht vergrößern, über 50 m Rücken kam er im Finale auf den 7. Platz in 23,83 Sekunden, es siegte Jiayu Xu (CHN) in 23,09.

In der Besetzung Diener, Höpink, Wenk und Wierling kam das DSV Team in der 4 x 50 m Mixed Staffel auf den 4. Platz in 1:43,98 Minuten, es siegte China in 1.39,10 (WR 1:37,17 Minuten).