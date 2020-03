LEN: Se Necessario Campionati Europei Budapest Al 2021

LEN il 20 Marzo 2020 ha rinviato i Campionati Europei 2020, in programma a Budapest nel prossimo mese di Maggio.

La causa del rinvio è la crescente pandemia di coronavirus COVID-19 in Europa.

Oggi, il presidente LEN, Paolo Barelli, ha chiarito alcuni aspetti del rinvio, attraverso il sito web della lega.

In seguito al rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, Barelli conferma che le date divulgate il 20 Marzo, hanno carattere provvisorio.

Il presidente della Lega Europea sottolinea che le date sono da rivalutare a maggio/giugno in vista dell’evoluzione della pandemia di coronavirus.

Inoltre, LEN è pronta a prendere in considerazione lo spostamento dei Campionati anche fino alla primavera 2021. se necessario.

Continua Paolo Barelli:

Purtroppo, oggi non siamo in grado di fornire informazioni significativamente diverse dalla settimana scorsa.

Una volta che avremo un’idea più chiara sull’evoluzione della pandemia, su quando si svolgeranno le Olimpiadi nel 2021 e su come le date delle Olimpiadi potranno influire sul calendario internazionale (compresi i Campionati del Mondo FINA, attualmente previsti per il 16 luglio-1 agosto 2021 a Fukuoka, JPN), saremo anche in grado di fare una migliore pianificazione per i Campionati Europei LEN.

Sono in stretto contatto con la FINA e sono pienamente informato di ogni decisione presa in considerazione.

E’ chiaro che il nostro obiettivo è quello di fornire, il più presto possibile e, si spera, ben prima di maggio/giugno, le informazioni più precise relativamente sia ai Campionati Europei LEN che al calendario LEN per tutte le discipline e gli eventi.

LEN continuerà ovviamente a monitorare la situazione mantenendo come priorità assoluta la protezione e la sicurezza dei suoi atleti, allenatori, team leader e di tutta la famiglia LEN.

OLIMPIADI TOKYO AL 2021

Dopo l’annuncio del Comitato Olimpico Internazionale che le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno posticipate al 2021 a causa della pandemia globale COVID-19, anche la FINA aveva dichiarato di essere disponibile a rivedere il programma dei Mondiali.

Questa disponibilità però non comprende lo spostamento dei Mondiali al 2022.