LEN Rinvia I Campionati Europei Di Budapest. Date Provvisorie Agosto

LEN la federazione europea degli sport acquatici , ha rinviato i Campionati Europei 2020, in programma a Budapest nel prossimo mese di Maggio.

La causa del rinvio è la crescente pandemia di coronavirus COVID-19 in Europa.

Comunica la LEN attraverso il proprio sito web:

Le circostanze legate allo scoppio del #coronavirus in tutto il continente, le restrizioni di viaggio e le altre misure attualmente attuate dalla maggior parte dei governi europei hanno costretto l’Ufficio LEN a decidere il rinvio dei

Campionati Europei sport acquatici 2020

Congresso LEN elettivo

Campionati Europei Master

Il presidente LEN Paolo Barelli ha dichiarato:

“Dopo esserci consultati abbiamo fissato una data provvisoria per i campionati, dal 17 al 30 agosto”

“Tuttavia, in questa fase è difficile se non impossibile pianificare con un calendario preciso. Abbiamo concordato con gli organizzatori ungheresi di riesaminare la situazione a fine maggio o inizio giugno. Vedremo se possiamo confermare queste date come ufficiali”.

Barelli ha inoltre aggiunto che nel caso in cui le cose non tornassero alla normalità nei prossimi mesi, LEN prenderà in considerazione un rinvio al 2021.

“Il nostro impegno comune e la nostra priorità è proteggere la salute degli atleti. Dobbiamo dare le migliori condizioni possibili per competere in un ambiente sicuro e, allo stesso tempo, celebrare un grande evento, cosa che l’Ungheria ha sempre fatto con eccellenza”

Proprio ieri, il presidente della LEN, e della Federazione Italiana nuoto ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’emergenza coronavirus COVID-19.

Barelli dichiara:

“Se non c’è una svolta positiva dell’emergenza Coronavirus entro la metà di aprile è ridicolo parlare di Olimpiadi, soprattutto per una questione di pari opportunità tra gli atleti. Noi ad esempio abbiamo molti ragazzi che non si stanno allenando perché ci sono le piscine chiuse”. (fonte Federnuoto)