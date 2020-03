La Seleccionadora Mexicana De Sincronizada, Acusada De Abuso Y Corrupción

Noticia inicialmente reportada en el canal de SwimSwam en inglés.

Hace unos días, Estefanía García, ex-miembro del seleccionado junior mexicano de natación sincronizada, se pronunció a través de las redes sociales a raíz del supuesto abuso y corrupción por el que habría pasado su hermana Teresa García, actual miembro del seleccionado mexicano de natación sincronizada.

Estefanía fue miembro del seleccionado juvenil y está actualmente retirada del deporte.

La seleccionadora Adriana Loftus ha sido acusada de presuntamente abusar psicológicamente de las deportistas. Algunas de ellas también han sido críticas del hecho de que su marido, Alberto Calderón, fuese designado como el psicólogo para el equipo mundialista de 2017.

García además alegó que, en lugar de viajar con el entrenador adyacente, Loftus designó a su marido como el otro acompañante del equipo nacional. Además ha afirmado que concluir con la plata en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, las deportistas presuntamente fueron obligadas a donar parte de su beca fiduciaria al marido de Loftus.

Según declaró Estefanía, varias deportistas más pasaron por las mismas circunstancias que Teresa.

“Eran abusadas tanto físicamente así como psicológicamente,” García confirmó a SwimSwam. “Debido a la presión que conlleva bajar de peso, las deportistas entraron en huelga de hambre, se inyectaban o devolvían la comida que entraba en sus sistemas.”

Los padres de García visitaron a Kiril Todorov a raíz de la situación de Teresa.

National team member Teresa Alonso’s sister Estefania tells me that her family has spoken to the federation’s president Kiril Todorov about Teresa’s case. They spoke to him on Feb. 7. (Photo via Estefania Alonso, used with permission). pic.twitter.com/v9Yw1ZNjII

— Tomas Rodriguez (@TomasFRoBeltran) February 23, 2020