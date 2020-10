Katsuhiro Matsumoto Record Nei 200 Stile Primo Giapponese Sub 1:42

ISL MATCH 5 DAY 2

Katsuhiro Matsumoto dieci giorni fa ha gareggiato ai Campionati in vasca corta giapponesi conquistando il titolo nei 200 metri stile libero. Matsumoto a Tokyo fermò il crono a 1:42.10, producendo il suo nuovo personal best. Il tempo era anche il nuovo record giapponese sulla distanza che abbassava il precedente siglato dallo stesso atleta in 1:42.41 nell’edizione 2019 della manifestazione.

200 METRI STILE LIBERO UOMINI

Oggi a Budapest l’atleta che gareggia per la squadra ISL Tokyo Frog Kings è riuscito in pochi giorni a migliorare il suo primato personale.

La medaglia d’argento dei campionati mondiali in vasca lunga del 2019, ha nuotato l’unico tempo sub 1:42 della gara svoltasi durante il giorno 2 del Match 5.

Con il tempo di 1:41.77 Katsuhiro Matsumoto non ha soltanto consegnato la vittoria alla sua squadra, ma è diventato il primo uomo giapponese a nuotare la distanza in meno di 1 minuto e 42 secondi.

I passaggi del nuovo Record Giapponese sono stati di 49.03 3 52.74. Il tempo di 1:41.77 è anche il miglior tempo nei 200 stile maschili nuotati finora nella international Swimming League.

Nella gara di oggi pomeriggio era presente anche Duncan Scott, in gara con i London Roar. Il giovane scozzese, anche lui sul podio dei Mondiali FINA di Gwangju del 2019, ha toccato la piastra per secondo, con il tempo di 1:42.02.

Per Matsumoto queste gare rappresentano molto anche dal punto di vista mentale. Ad Agosto Matsumoto aveva partecipato ai Campionati Giapponesi in vasca lunga che a causa delle misure restrittive, si sono svolti nelle prefetture. Dopo i Campionati aveva partecipato ad un collegiale in Messico. Al ritorno, il Giapponese veniva trovato positivo ad un test antidoping anche se con tracce appena rilevabili. FINA accertò che la positività era stata causata dall’aver mangiato senza saperlo, carne contaminata durante il collegiale. Era stato dunque escluso ogni provvedimento a suo carico.