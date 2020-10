ISL London Roar Tenta La Fuga In Classifica- Recap Day2 Match5

ISL MATCH 5 DAY 2

RECAP LIVE

La ISL continua la sua marcia verso la finalissima di stagione. L’unica squadra europea del match 5, i London Roar hanno chiuso ieri il day 1 in testa alla classifica. Dopo un inizio non ottimale, London Roar si è scaldata dopo la vittoria nella settima gara dando luogo ad un’ avvincente battaglia con gli LA Current..

Londra ha chiuso con 65,5 punti di vantaggio su LA Current con 283,5 punti. LA ora ha 218 punti, Tokyo Frog Kings è terzo con 214.5. DC Trident sono quarti con 163 punti.

Come vi abbiamo anticipato, le skin race si svolgeranno nello stile rana per le donne e nello stile farfalla per gli uomini.

CORSIE

ISL PROGRAMMA GARE DAY2

WOMEN’S EVENT # DAY 2 MEN’S EVENT # 21 100 Free 22 23 200 Fly 24 25 100 Back 26 27 100 IM 28 —Break— 29 200 Free 30 31 50 Fly 32 33 100 Breast 34 35 4×100 Mixed Free Relay 35 —Break— 36 400 IM 37 38 50 Skins, stroke TBD 39 40 4×50 Mixed Medley (if tiebreak needed) 40

100 METRI STILE LIBERO DONNE

Si inizia subito con la “gara regina”. I 100 metri stile libero aprono la seconda giornata di gare qui a Budapest e vedono trionfare Beryl Gastaldello dopo un’accesa lotta contro Freya Anderson. La velocista degli LA Current chiude prima con un mostruoso 51.30 e conquista 12 punti. La Anderson è seconda con 51.43.

100 METRI STILE LIBERO UOMINI

La gara maschile si preannunciava una lotta tra Duncan Scott e Kristian Gkolomeev. Alla virata dei 50 metri era l’atleta dei Tokyo Frog ad essere in vantaggio, ma Zach Apple ha messo la gamba vincente nell’ultima vasca chiudendo primo per i DC Trident in 46.53.

200 METRI FARFALLA DONNE

Suzuka Hasegawa è partita subito velocissima. Prima al passaggio ai 50 e 100 metri dove è stat l’unica a virare sotto il minuto, ha chiuso prima in 2:03.31. Seconda l’altra concorrente dei Tokyo Frog Sakiko Shimizu con 2:06.03. La Hasegawa guadagna ben 19 punti in questa gara, dove riescono a guadagnare punteggio soltanto quattro atlete.

200 METRI FARFALLA UOMINI

Nella gara al maschile Tokyo Frog in rilievo nella prima parte di gara con Naoki Mizumuna primo alla virata dei 100 metri. Nella seconda parte di gara si è accesa la sfida, con Tom Shields che ha recuperato posizioni ed ha chiuso primo per gli LA Current con 1:50.28. Secondo Vini Lanza dei London Roar con 1:50.64

100 METRI DORSO DONNE

Scendono in acqua le dorsiste ed occhi su Kira Toussaint. Le americane degli LA Current si presentano sui blocchi di partenza con un classico cappello da streghe, per celebrare la ricorrenza di Halloween tanto cara al popolo USA. Porterà loro fortuna?

Kira Toussaint dei London Roar sembra già imprendibile ai 25 metri, e vola verso la vittoria con il tempo di 56.36. Ami Bilquist con 57.02 è seconda per i DC Trident

100 METRI DORSO UOMINI

Nella gara maschile c’è la star giapponese dei Tokyo Frog King Ryosuke Irie, mentre gli LA contano su Ryan Murphy. Guilherme Guido sembra subito scatenato e lotta contro Ryan Murphy fino a toccare per primo la piastra con 49.57. Ryan Murphy è secondo con 49.76

100 METRI MISTI DONNE

Colpaccio per i Tokyo Frog grazie al primo posto di Runa Imai con 58.02. LA Current sono secondi e terzi con Anastasia Gorbenko e Abbey Weitzeil, rispettivamente con il tempo di 58.43 e 58.80

100 METRI MISTI UOMINI

I 100 misti maschili sono stati molto combattuti con Vlad Morozov e Tomoe Hvas a combattere sin dalle prime bracciate. Alla fine l’ha spuntata Hvas che ha vinto la gara con 51.83. Morozov secondo con 51.98

200 METRI STILE LIBERO DONNE

Freya Anderson accusa la stanchezza della seconda gara in pochi minuti. Nella prima parte di gara gira ottava, ma riesce a risalire nelle posizioni negli ultimi 50 metri, chiudendo però seconda. La gara viene vinta da Andi Murez con 1:53.58

200 METRI STILE LIBERO UOMINI

Incredibile prestazione per Katsuhiro Matsumoto dei Tokyo Frog King che abbatte il muro del minuto e 42 e chiude primo in 1:41.77. Per lui sono 10 punti. Duncan Scott di London Roar dopo essere riuscito ad agguantare la prima posizione è scivolato in seconda con il tempo di 1:42.02

