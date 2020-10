Recap Live ISL Day 1: Sfida A 3 Per La Vittoria Del 5° Match

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH 5-

Benvenuti al recap live di SwimSwam Italia.

Giro di boa alla Duna Arena di Budapest dove ha inizio il 5° match dei 10 previsti per la regular season 2020 di International Swimming League.

TEAM IN GARA:

La sfida che sta per iniziare è tra le più attese visto che in acqua ci saranno 3 delle squadre più forti del campionato. LA Current e DC Trident hanno già gareggiato due volte, mentre i London Roar ed i Tokyo Frog Kings scenderanno in campo domani e domenica per la seconda volta in questa stagione.

CORSIE:

1&2: DC Trident

3&4: London Roar

5&6: LA Current

7&8: Tokyo King Frogs

Programma come di consueto per la prima giornata di gare con perni fondamentali in questo caso nelle 2 distanze del dorso maschile e nella rana femminile. Per concludere ovviamente con l’attesissima 4×100 mista che sarà in grado di decretare lo stile della skin race di domani.

100 farfalla

200 dorso

200 rana

4×100 stile donne

50 stile libero

200 misti

50 rana

4×100 stile uomini

50 dorso

400 stile libero

4×100 mista uomini e donne

RISULTATI

100 FARFALLA FEMMINILI

Beryl Gastaldello, MVP del 3° match della stagione, apre le danze per gli LA Current e vince i 100 farfalla femminili con 55.84 davanti alla Wattel che gareggia per i London Roar.

100 FARFALLA MASCHILI

2 gare su 2 per i LA Current che vincono anche i 100 farfalla al maschile. Tom Shields conclude con un pessimo arrivo sulla piastra ma il crono è di altissimo livello e il suo sub 49″ frutta ben 12 punti alla squadra.

200 DORSO FEMMINILI

I 200 dorso femminili danno un po’ di respiro ai DC Trident che sembrano essere la vittima sacrificale del match. Amy Bilquist vince in rimonta su Kira Toussant e coglie anche i punti della compagna di squadra Ali Galyer

200 DORSO MASCHILI

I 200 dorso maschili non tradiscono le attese e si dimostrano una gara combattuta e di altissimo livello. Sfida a 3 tra Marphy, Pebley e Irie. Con 1:48.03 vince Ryan Murphy davanti a Irie. Sottotono Christian Diener solo 5°.

200 RANA FEMMINILI

Partenza veloce dalle corsie laterali delle atlete dei Tokyo Frog Kings, Sakiko Shimizu resiste fino in fondo e ad Annie Lazor non riesce la rimonta. Tutte le atlete in gara riescono a conquistare dei punti.

200 RANA MASCHILI

Migliora nettamente Wil Licon rispetto a quanto visto in questa stagione e vince 200 rana con 2:03.92

Alle sue spalle, a pari merito, il primatista mondiale Prigoda e il giapponeseKoseki.

4X100 STILE LIBERO FEMMINILE

PUNTEGGIO

50 STILE LIBERO MASCHILI

50 STILE LIBERO FEMMINILI

200 MISTI MASCHILI

200 MISTI FEMMINILI

50 RANA MASCHILI

50 RANA FEMMINILI

4X100 STILE LIBERO MASCHILE

50 DORSO FEMMINILI

50 DORSO MASCHILI

400 STILE LIBERO FEMMINILI

400 STILE LIBERO MASCHILI

4X100 MISTA FEMMINILE

4X100 MISTA MASCHILE