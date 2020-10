Match #5 ISL 2020: Squadre, Programma E Gare Da Non Perdere

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH 5

SQUADRE:

Il Match #5 sarà una partita molto equilibrata. Si scontreranno tre delle prime cinque squadre della classifica provvisoria. LA Current e DC Trident hanno già gareggiato due volte, mentre i London Roar ed i Tokyo Frog Kings scenderanno in campo domani e domenica per la seconda volta in questa stagione.

Le sfide più divertenti del programma probabilmente le vedremo nel dorso maschile.

Tre squadre su quattro hanno dorsisti importanti nelle loro fila. Los Angeles ha Ryan Murphy, l’attuale leader della classifica MVP e vincitore di due skin race su due.

I London Roar hanno due dei primi tre dorsisti del campionato: Christian Diener e Guilherme Guido. I Tokyo Frog hanno il veterano Ryosuke Irie.

Una novità fondamentale tra le fila dei London Roar è che saranno presenti i 4 atleti britannici che hanno raggiunto la squadra in ritardo a causa della quarantena precauzionale:

Tutti inserimenti davvero funzionali per una squadra che non ha avuto problemi a spazzare la concorrenza nel primo incontro ma che ora si trova di fronte ad almeno 2 squadre al suo livello.

CLASSIFICA SQUADRE DOPO IL 4° MATCH

RANK CLUB CLUB CODE MATCHES PLAYED MATCH# 1 MATCH 2 MATCH# 3 MATCH 4 STANDINGS POINTS 1 Cali Condors CAC 2 4 4 8 =2 Iron IRO 2 3 3 6 =2 LA Current LAC 2 2 4 6 4 London Roar LON 1 4 4 =5 DC Trident DCT 2 2 1 3 =5 Energy Standard ENS 1 3 3 =5 NY Breakers NYB 2 1 2 3 =5 Tokyo Frog Kings TOK 1 3 3 =9 Aqua Centurions AQC 2 1 1 2 =9 Toronto Titans TOR 1 2 2

PROGRAMMA GARE 30 OTTOBRE

A PARTIRE DALLE ORE 15:00

GARE FEMMINILI DAY 1 GARE MASCHILI 1 100 FARFALLA 2 3 200 DORSO 4 5 200 RANA 6 7 4×100 STILE LIBERO —PAUSA— 9 50 STILE LIBERO 8 11 200 MISTI 10 13 50 RANA 12 4×100 STILE LIBERO 14 —PAUSA— 15 50 DORSO 16 17 400 STILE LIBERO 18 19 4×100 MISTA 20

Due tabelle da tenere sotto controllo per comprendere l’assegnazione dei punteggi sono quelle relative alla regola del Super Jackpot e della tabella dei tempi minimi.

TABELLA JACKPOT

MEN WOMEN MIXED 50 free 0.85 0.95 100 free 1.8 2.05 200 free 4 4.5 400 free 8.5 9.4 50 back 0.9 1.05 100 back 2 2.2 200 back 4.3 4.8 50 breast 1.05 1.15 100 breast 2.25 2.5 200 breast 5 5.4 50 fly 0.9 1.05 100 fly 2 2.2 200 fly 4.4 4.8 100 IM 2.05 2.3 200 IM 4.4 4.9 400 IM 9.4 10.4 4×100 free relay 9 10 10 4×100 medley relay 10 11

TEMPI MINIMI DA REALIZZARE

DISTANCE MEN WOMEN STILE LIBERO 50 22.50 25.50 100 49.50 55.00 200 1.49.50 1.58.50 400 3.50,50 4.10.10 DORSO 50 25.00 28.50 100 54.00 1.00.50 200 1.58.00 2.11.00 RANA 50 28.50 31.50 100 1.00.00 1.08.50 200 2.12.00 2.28.50 FARFALLA 50 24.00 26.50 100 53.00 58.50 200 1.59.50 2.12.00 MISTI 100 55.00 1.02.50 200 2.01.00 2.13.50 400 4.18.00 4.46.50 Freestyle Relay 4*100 3.17.00 3.39.00 Medley Relay 4*100 3.35.00 4.02.00 Mixed freestyle 4*100 3.28.00

DIRETTA ITALIA

Negli Stati Uniti la programmazione è affidata a CBS Sports Network ( disponibile via cavo o tramite streaming digitale). Tale rete è disponibile gratuitamente via etere negli States, il che significa che i circa 120,6 milioni di famiglie con televisori, circa il 94% della popolazione americana, potranno assistere all’incontro del sabato pomeriggio.

In Italia la seconda stagione della International Swimming League sarà visibile su Sky, servizio in abbonamento e su Now Tv.