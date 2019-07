Junioren-Europameisterschaften 2019

Der heutige Abend findet mit deutscher Beteiligung über 200 m Freistil, Frauen statt mit Isabel Gose und Maya Tobehn, Lukas Märtens tritt im Semi über 200 m Rücken an und Lena Riedemann ist im Halbfinale über 50 m Brust und Björn Kammann im Finale über 200 m Schmetterling. Beide Staffeln werden am Start sein: die 4×100 m Lagenstaffel der Frauen und die 4×200 m Freistilstaffel der Männer.

50 m Brust, Männer – Semifinale

Euro Jr Record – 26.97, Nicolo Martinenghi (ITA), 2017

Championships Record – 27.23, Nicolo Martinenghi (ITA), 2017

Top 8 ins Finale:

1 GBR GOODBURN Archie 27.87 2 RUS GERASIMENKO Vladislav 28,03 3 GRE ASPOUGALIS Arkadios-Geor 28,08 4 RUS ZHIGALOV Aleksandr 28.13 5 NED CORBEAU Caspar 28.27 6 TUR DEMIR Demirkan 28.45 6 GBR TAVERNER Oliver 28.45 8 FRA AITKACI Carl 28.53

50 m Rücken, Frauen – Seminfinale

Euro Jr Record – 27.74, Daria Vaskina (RUS), 2019

Championships Record – 27.90, Daria Vaskina (RUS), 2018

Top 8 ins Finale:

1 RUS VASKINA Daria 28,09 2 POR AZEVEDO Rafaela Gomes 28.55 3 ITA COCCONCELLI Costanza 28.58 4 RUS KRAVCHENKO Marina 28.65 4 GER RIEDEMANN Lena 28.65 6 ISR GORBENKO Anastasya 28.67 7 ITA GAETANI Erika Francesca 28.68 8 GBR HARRIS Medi 28.73

Laure Riedemann zieht mit der viertschnellsten Zeit ins Halbfinale ein, das Finale findet später am Abend statt.

200 m Schmetterling, Männer – Finale

Euro Jr Record – 1:52.71, Kristof Milak (HUN), 2018

Championships Record – 1:53.79, Kristof Milak (HUN), 2017

Björn Kammann belegt den 6. Platz in 2:00,81 Minuten, seine Bestzeit sind 2:00,10. Es siegt der Ukrainer Igor Toyanoskyy in 1:57,86. Yannick Plasil wurde 15. in 2:04,02.

Ergebnis Finale:

1 UKR TROYANOVS’KYY Igor 1:57.86 2 HUN TOROK DOMINIK Mark 1:58.79 3 CZE HLOBEN Adam 1:58.90 4 GBR MILDRED Edward 2:00.23 5 ESP SIRE FIGUERAS Ferran 2:00.31 6 GER KAMMANN Bjoern 2:00.81 7 CZE LUNAK Sebastian 2:01.21 8 ITA SASSI Michele 2:01.86

200 m Freistil, Frauen – Semifinale

Euro Jr Record – 1:56.78 (target time)

Championships Record – 1:57.85, Ajna Kesely (HUN), 2017

Isabel Gose hat bereits Gold über 100 m und 400 m Freistil gewonnen und schwimmt auch heute die schnellste Zeit im Halbfinale in 1:59,77 vor Maya Tobehn in 2:00,34. Tobehn holte Silber über die 100 m Freistil.

TOP 8 für das Finale:

1 GER GOSE Isabel Marie 1:59.77 2 GER TOBEHN Maya 2:00.34 3 ESP CAMPABADAL AMEZCUA Ainho 2:00.51 4 RUS NEVMOVENKO Polina 2:00.57 5 HUN FABIAN Fanni 2:00.81 6 POL KLIMEK Marta 2:01.28 7 TUR GUVENC Gizem 2:01.36 8 RUS BYKOVA Aleksandra 2:01.48

200 m Rücken, Männer – Semifinale

Euro Jr Record – 1:55.14, Kliment Kolesnikov (RUS), 2017

Championships Record – 1:55.83, Kliment Kolesnikov (RUS), 2018

Lukas Märtens kommt findet noch nicht so richtig seine Form, aber er ziet als Siebter in das Finale ein, in 2:00,11 Minuten, seine persönliche Bestzeit stellte er in diesem Jahr in 1:57,01 auf.

Top 8 ins Finale:

1 CZE CEJKA Jan 1:59.12 2 RUS DOLOMANOV Egor 1:59.33 3 FRA TOMAC Mewen 1:59.36 4 RUS FOFANOV Maksim 1:59.45 5 LTU PAVLIDI Arijus 1:59.88 6 HUN ZOMBORI Gabor 2:00.07 7 GER MAERTENS Lukas 2:00.11 8 BUL LEVTEROV Kaloyan 2:00.85

200 m Brust, Frauen – Finale

European Jr Record – 2:19.64 (target time)

Championships Record – 2:21.07, Evgenia Chikunova (RUS), 2019

Eine Entdeckung dieser Junioreneuropameisterschaften ist die erst 15 Jahre alte Evgeniia Chikunova, die den Junioreneuroparekord im Halbfinale in 2:21,07 Minuten aufstellt. Heute siegte sie in 2:23,06 Minuten, drei Sekunden vor der Zweitplatzierten. Die junge Dame hat eine bemerkenswerte Gleitphase und zieht einmal, wenn ihre Mitschwimmerinnen zwei Züge machen. Sie steht mit ihrer Zeit von 2:21,07 auf Platz ZWEI der aktuellen Weltrangliste.

Ergebnis Finale:

1 RUS CHIKUNOVA Evgeniia 2:23.06 2 RUS MAKAROVA Anastasia R. 2:26.06 3 GBR VAN DER MERWE Kayla 2:26.55 4 FIN LAHTINEN Laura 2:26.89 5 FRA DELMAS Justine 2:27.34 6 DEN BLOMSTERBERG Thea 2:28.77 7 HUN BEKESI Eszter 2:28.88 8 BEL DUMONT Josephine 2:31.07

100 m Freistil, Männer – Finale

Euro Jr Record – 48.04, Kliment Kolesnikov (RUS), 2018

Championships Record – 48.48, Daniil Izotov (RUS), 2009

Rafael Miroslaw war Dritter nach den Vorläufen in 49,93 Minuten, sparte aber gestern seine Kräfte für das Mixed 4 x 100 m Freistilfinale auf – er gewann Gold mit Artem Selin, Isabel Gose und Maya Tobehn.

Heute Abend siegter der Brite Matthew Richards in 48,88 Sekunden.

Ergebnis Finale:

1 GBR RICHARDS Matthew 48.88 2 SWE HANSON Robin 49.05 3 UKR BUKHOV Vladyslav 49.25 4 SUI DJAKOVIC Antonio 49.41 5 ITA NICETTO Stefano 49.56 6 POL ORLICZ Filip 49.85 7 GBR WHITTLE Jacob 50.01 8 RUS SHCHEGOLEV Aleksandr 51.00

100 m Schmetterling, Frauen – Semifinale

Euro Jr Record – 56.06 (target time)

Championships Record – 58.76, Lena Kalla (GER), 2009

Emily Roloff belegte nach den Vorläufen den 22. Platz in 1:01,51 Minuten.

Top 8 ins Finale:

1 BLR SHKURDAI Anastasiya 58.20 CR 2 RUS SABITOVA Aleksandra 59.21 3 RUS SATTAROVA Iana 1:00.21 4 ITA BIASIBETTI Helena 1:00.35 5 SWE JERNSTEDT Edith 1:00.40 6 GRE DAMASIOTI Georgia 1:00.61 7 HUN HATHAZI Dora 1:00.62 8 TUR OZKAN Aleyna 1:00.67

200 m Lagen, Männer – Finale

Euro Jr Record – 1:59.50 (target time)

Championships Record – 1:59.17, Tom Dean (GBR), 2018

Louis Dramm beendete den Wettkampf als 19. nach den Vorläufen in 2:05,64 Minuten.

Im Finale siegt der Grieche Apostolos Papastamos in 1:59,93 vor zwei Schwimmern aus Israel.

Ergebnis Finale:

1 GRE PAPASTAMOS Apostolos 1:59.93 2 ISR POLONSKY Ron 1:59.98 3 ISR COHEN GROUMI Gal 2:00.48 4 FRA MARCHAND Leon 2:01.14 5 SUI PONTI Noe 2:01.17 6 RUS ZAYTSEV Danil 2:02.58 7 FRA BIDARD Clement 2:02.76 8 RUS ISAEV Sergei 2:03.44

50 m Rücken, Frauen – Finale

Euro Jr Record – 27.74, Daria Vaskina (RUS), 2019

Championships Record – 27.90, Daria Vaskina (RUS), 2018

Lena Riedemann kommt auf den achten Platz in 28,95 Sekunden. Ihre Bestzeit sind 28,78 Sekunden. Es siegt Daria Vaskina aus Russland in 27,82 Sekunden, neuem Veranstaltungsrekord. Die große Riedemann, Laura, wird bei der WM in Gwangju über die 100 m Rücken am Start sein.

Ergebnis Finale:

1 RUS VASKINA Daria 27.82 CR 2 ISR GORBENKO Anastasya 28.21 3 ITA COCCONCELLI Costanza 28.55 4 RUS KRAVCHENKO Marina 28.57 5 ITA GAETANI Erika Francesca 28.66 6 POR AZEVEDO Rafaela Gomes 28.69 7 GBR HARRIS Medi 28.82 8 GER RIEDEMANN Lena 28.95

50 m Brust Männer – Finale

Euro Jr Record – 26.97, Nicolo Martinenghi (ITA), 2017

Championships Record – 27.23, Nicolo Martinenghi (ITA), 2017

Über die Bruststrecken sind die deutschen Junioren nicht vertreten, über die 100 m und 200 m konnte kein Youngster die Normzeiten unterbieten.

Ergebnis Finale:

1 RUS GERASIMENKO Vladislav 27.77 2 GBR GOODBURN Archie 27.89 3 GRE ASPOUGALIS Arkadios-Geor 28.16 3 NED CORBEAU Caspar 28.16 5 RUS ZHIGALOV Aleksandr 28.20 6 FRA AITKACI Carl 28.39 7 TUR DEMIR Demirkan 28.45 8 GBR TAVERNER Oliver 28.46

1500 m Freistil, Frauen – Finale (schnellster Lauf)

Euro Jr Record – 16:02.29 (target time)

Championships Record – 16:11.25, Ajna Kesely (HUN), 2017

Marlene Sandberg erreichte am Vormittag eine neue persönliche Bestzeit von 16:53,53 Minuten, vor diesem Wettkampf stand ihre Bestmarke bei 16:57,81. Insgesamt wurde sie 10.

Ergebnis Finale (schnellster Lauf):

1 ITA SALIN Giulia 16:13,59 2 TUR BOECEKLER Beril 16:21.39 3 HUN MIHALYVARI FARKAS Viktor 16:26.03 4 ESP CLARO MARTINEZ Maria 16:38.22 5 RUS KURTSEVA Yana 16:40.49 6 RUS VARULNIKOVA Margarita 16:42.73 7 SLO TUSEK Dasa 16:46.06 8 GBR GLENISTER Michaella 16:50.68

4 x 200 m Freistil, Männer – Finale

Euro Jr Record – 7:15.36 (target time)

Championships Record – 7:15.46, HUN, 2017

Die deutschen Männer in der Besetzung Lukas Märtens, Danny Schmidt, Sven Schwarz und Rafael Miroslaw schwammen von Beginn an mit um die Medaillenplätze. Zum Ende des Rennens war es ein Kampf mit der russischen Staffel, den diese auch für sich entschieden. Trotzdem ist Silber eine tolle Leistung für das deutsche Quartett!

Ergebnis Finale:

1 RUSSIA 7:16.49 2 GERMANY 7:18.31 3 HUNGARY 7:21.61 4 GREECE 7:24.01 5 ISRAEL 7:25.08 6 ITALY 7:27.43 7 SWITZERLAND 7:27.93 8 FRANCE 7:30.31

4 x 100 m Lagen, Frauen – Finale

Euro Jr Record – 4:01.05 (target time)

Championships Record – 4:02.48, GBR, 2018

In der Besetzung Lena Riedemann, Malin Grosse, Maya Tobehn und Zoe Vogelmann gingen die deutschen Mädels an den Start. Da die Staffel nicht zu den Topanwärtern auf eine Medaille gehörte, wurde Isabel Gose heute Abend geschont. Das DSV Quartett beendet den Endlauf mit einem respektablen 5. Platz

Ergebnis Finale: