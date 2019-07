Junioren-Europameisterschaften: Armbruster holt Silber über 50m Schmetterling

Junioren-Europameisterschaften 2019

In einem spannenden Finale hat Luca Nik Armbruster sich die Silbermedaille über 50m Schmetterling mit 0,01 Sekunden Rückstand auf den Schweizer Noe Ponti geholt. Armbruster stellt im Vorlauf einen neuen Jahrgangsrekord in 23,71 Sekunden auf. Im Halbfinale blieb die Uhr bei 23,59 Sekunden für ihn stehen, im Finale brauchte er 23,49 Sekunden – also dreimal an einem Tag den Rekord geknackt, den er selber im Mai bei den German Open aufgestellt hatte!

Björn Kammann, der ebenfalls im Semifinale an den Start ging, kam auf den 11. Platz in 24,32 Sekunden!