ISL International Swimming League: Recap Live Completo Day 2

La ISL International Swimming League è ufficialmente partita ieri ad Indianapolis nello storico Natatorium Campus IPUI.

Questa sera, la seconda ed ultima sessione di finali.

Poi gli atleti partiranno verso l’Italia dove gareggeranno sabato 12 e domenica 13 Ottobre.

Seguiteci mentre riepiloghiamo l’incontro in tempo reale.

Diversamente rispetto a ciò a cui siamo abituati, durante la diretta televisiva ed in streaming non ci sarà il timing in tempo reale.

Durate le gare non vengono indicati i tempi dei passaggi, né tantomeno tutti i tempi di arrivo.

La International Swimming League, infatti, non punta sul riscontro cronometrico, ma sul posizionamento per le rispettive squadre.

Per un Recap più completo, abbiamo comunque inserito oltre all’ordine di arrivo, il relativo riscontro cronometrico.

CORSIE INDIANAPOLIS

100 metri stile libero donne

Energy Standard inizia alla grande il secondo giorno con Sarah Sjostrom che conquista anche i 100 metri stile libero, dopo aver portato a casa il primo posto nei 50 metri ieri sera. Corsia centrale per la Sjostrom che ai 50 metri ferma il crono a 24.81 e chiude in 51.76. Siobhan Haughey dei DC Trident è seconda, Olivia Smoliga terza. Gli Aqua Centurions si posizionano alla settima ed ottava posizione. Silvia Di Pietro chiude in 54.00, mentre Larissa Olivier ferma il crono in 54.51

100 METRI STILE LIBERO UOMINI

Ancora Energy Standard protagonista anche nella gara maschile dei 100 metri stile libero. Punteggio massimo grazie alle quattro vasche nuotate da Chad le Clos. Anche il secondo posto porta la firma di Energy Standard con Simonas Bilis.

Le Clos ha guadagnato la vittoria con un’incredibile rimonta nell’ultima vasca, toccando per primo la piastra in 46.96, unico atleta sotto i 47 secondi

Terzo e quarto posto per gli Aqua Centurions con Santo Condorelli a 47.41 e Breno Correia con 47.41

100 METRI RANA DONNE

Cambia lo stile ed i Cali Condors si fanno sentire.

Due atlete al primo e secondo posto: Lilly King chiude in 1:04.43, unica sotto il minuto e 5 secondi. Dietro di lei la compagna di squadra Molly Hannis con 1:05.08. Martina Carraro è quarta con il tempo di 1:05.37.

100 METRI RANA UOMINI

Nicolo Martinenghi e Fabio Scozzoli portano punti importanti alla squadra degli Aqua Centurions grazie al secondo e quarto posto conquistato nei 100 metri rana. Energy Standard ancora a pieni punti con il primo posto di Ilya Shymanovich. Terzo l’altro ES Anton Chupkov

AGGIORNAMENTO CLASSIFICA SQUADRE

400 METRI STILE LIBERO DONNE

Lotta tra Ariarne Titmus e Katie Ledecky, che vuole riscattarsi dopo che l’australiana questa estate

le ha portato via il titolo mondiale. Katie Ledecky tocca la piastra per prima con il tempo di 3:54.06, mentre la Titmus è seconda in 3:57.61.

400 METRI STILE LIBERO UOMINI

I DC Trident vincono anche la gara maschile con Zane Grothe primo in 3:41.64. Mykhailo Romanchuk di Energy Standard è secondo.

STAFFETTA 4×100 MISTI DONNE

I Cali Condors scattano con una partenza veloce grazie alla frazione a dorso di Olivia Smoliga.

Lilly King ha preso il sopravvento nella frazione a rana consegnando a Kelsi Dahlia un vantaggio importante.

Finisce con primo e secondo posto per i Cali Condors che diventano importantissimi per la battaglia contro Energy Standard.

200 METRI MISTI UOMINI

200 METRI MISTI DONNE

50 METRI FARFALLA UOMINI

50 METRI FARFALLA DONNE

100 METRI DORSO UOMINI

100 METRI DORSO DONNE

STAFFETTA 4×100 METRI STILE LIBERO MISTA

200 METRI FARFALLA DONNE

200 METRI FARFALLA UOMINI

SKIN RACE 50 METRI STILE LIBERO DONNE

SKIN RACE 50 METRI STILE LIBERO UOMINI