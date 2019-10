International Swimming League 2019 : Etape de Naples résumé jour 2

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2019 : GROUPE A, ETAPE 2 – NAPLES

Samedi 12 octobre – Dimanche 13 octobre

19h heure locale (UTC+2)

Naples, Italie

Piscina Felice Scandalone, Via Giochi del Mediterraneo

Bassin de 25 m

Groupe A: Cali Condors, DC Trident, Energy Standard, Aqua Centurions

Résultats complets jour 2

Attribution des lignes d’eau :

Cali Condors 237.5 points – Lignes 7/8

Energy Standard 230 points – Lignes 5/6

Aqua Centurions 174 points – Lignes 3/4

DC Trident 162.5 points – Lignes 1/2

100 m NAGE LIBRE

Dames

Olivia Smoliga était en tête lors du premier 25m mais Sarah Sjostrom et sa coéquipière d’Energy Standard Kayla Sanchez ont pris les devants après le premier virage. Sjostrom et Sanchez se sont livrées un duel lors du dernier 25m et terminent respectivement première et seconde. Elles offrent le maximum de points à Energy Standard.

Messieurs

Evgeny Rylov, un ajout de dernière minute, menait la course lors du premier 50, mais Caeleb Dressel a été incroyable sur les derniers 30 m et s’impose en 45.77. Chad Le Clos et Evgeny Rylov terminent seconds ex-aequo en 46.72, et permettent à Energy Standard de prendre provisoirement la première place du classement.

100 m BRASSE

Dames

Lilly King – CAC – 1:04.21 Molly Hannis – CAC – 1:05.13 Bethany Galat – DCT – 1:05.21 Martina Carraro – AQC – 1:06.16 Leiston Pickett – DCT – 1:06.40 Georgia Bohl – AQC – 1:07.01 Kierra Smith – ENS – 1:07.21 Viktoria Gunes – ENS – 1:07.28

Lilly King remporte le 100 m brasse devant sa coéquipière Molly Hannis en 1:04.21. Elles ajoutent 16 points aux Cali Condors qui reprennent la tête du classement.

Messieurs

Ilya Shymanovich – ENS – 56.35 Nicolo Martinenghi – AQC – 56.97 Fabio Scozzoli – AQC – 57.32 Nic Fink – CAC – 57.70 Kevin Cordes – DCT – 58.39 Andrew Wilson – CAC – 59.46 Cody Miller – DCT – 59.60 Sergey Shevtsov – ENS – 1:00.78*hors du temps réglementaire

Ilya Shymanovich a pris la tête de la course dès le départ et a su maintenir son avance tout au long de l’épreuve. Il s’impose en 56.35, devant les deux nageurs des Aqua Centurions Nicolo Martinenghi et Fabio Scozzoli.

400 m NAGE LIBRE

Dames

Ariarne Titmus – CAC – 3:58.34 Melanie Margalis – CAC – 3:58.85 Sarah Kohler – AQC – 4:00.87 Leah Neale – DCT – 4:03.80 Charlotte Bonnet – ENS – 4:03.99 Emma Barksdale – DCT – 4:07.64 Mary-Sophie Harvey – ENS – 4:07.90 Hannah Miley – AQC – 4:09.61

Les Cali Condors ont dominé le 400 m nage libre dames et remportent le maximum de points grâce à Ariarne Titmus (3:58.34) et Melanie Margalis (3:58.85) qui terminent respectivement première et deuxième.

Messieurs

Zane Grothe – DCT – 3:41.03 Mykhaylo Romanchuk – ENS – 3:41.38 Poul Zellmann – AQC – 3:41.80 Anton Ipsen – CAC – 3:43.11 Velimir Stjvpanovic – DCT – 3:43.49 Kregor Zirk – ENS – 3:45.11 Mark Szaranek – CAC – 3:47.24 Travis Mahoney – AQC – 3:47.32

Poul Zellmann était en tête pendant 250m mais Mykhaylo Romanchuk l’a rattrapé au passage du 300. Zane Grothe les a finalement dépassé en fin de course et s’impose en 3:41.03, à .35 de Romanchuk.

Relais 4×100 m 4 NAGES Dames

Cali Condors 1 – 3:47.46 DC Trident 1 – 3:50.60 Energy Standard 2 – 3:50.87 Cali Condors 2 – 3:51.00 Energy Standard 1 – 3:53.22 Aqua Centurions 1 – 3:54.01 Aqua Centurions 2 – 3:56.00 DC Trident 2 – 3:57.49

Les Cali Condors ont remporté le relais 4×100 m 4 nages Dames mais n’ont pas réussi à réaliser le doublé, c’est le relais n°1 des DC Trident qui termine deuxième suivi du relais n°2 d’Energy Standard. Le relais n°1 gagnant des Cali Condors était composé d’Olivia Smoliga, Lilly King, Kelsi Dahlia et Natalie Hinds.

200 m 4 nages

Messieurs

Mitch Larkin et John Shebat des Cali Condors étaient en tête après la partie de papillon, suivis de Kliment Kolesnikov et Laszlo Cseh. Après la partie de dos, Andreas Vazaios a rattrapé le peloton de tête. Vazaios et Larkin terminent la course ex-aequo à la première place en 1:53.44.

Dames

Melanie Margalis – CAC – 2:05.17 Kayla Sanchez – ENS – 2:07.71 Bethany Galat – DCT – 2:07.99 Fantine Lesaffre – ENS – 2:08.21 Megan Kingsley – CAC – 2:08.79 Emma Barksdale – DCT – 2:09.45 Hannah Miley – AQC – 2:11.18 Franziska Hentke – AQC – 2:13.57* hors du temps réglementaire

Megan Kingsley était en tête lors de la partie de papillon, mais Melanie Margalis a pris les devants en brasse et s’impose en 2:05.17 devant Kayla Sanchez (2:07.71).

50 m PAPILLON

Messieurs

Caeleb Dressel – CAC – 22.34 Chad le Clos – ENS – 22.53 Florent Manaudou – ENS – 22.69 Matteo Rivolta – AQC – 23.02 Giles Smith – DCT – 23.22 Kristian Gkolomeev – AQC – 23.32 Zach Harting – DCT – 23.71 Justin Ress – CAC – 23.86

C’était l’une des épreuves les plus attendues du week-end, le 50 m papillon opposant le duel vainqueur d’Energy Standard de la semaine dernière Chad le Clos et Florent Manaudou à Caeleb Dressel. Les trois nageurs se sont vite positionnés en tête. C’est Dressel qui s’impose pour les Cali Condors en 22;34, tandis que Le Clos termine second en 22.53 et Manaudou troisième en 22.69.

Dames

Sarah Sjostrom – ENS – 24.98 Kelsi Dahlia – CAC – 25.31 Brianna Throssell – DCT – 25.60 Anastasia Shkurdai – ENS – 25.99 Elena di Liddo – AQC – 26.09 Natalie Hinds – CAC – 26.12 Silvia di Pietro – AQC – 26.13 Sarah Gibson – DCT – 26.32

Sarah Sjostrom remporte le 50 m papillon pour la seconde fois consécutive en 24.98, devant Kelsi Dahlia (25.31).

100 m DOS

Messieurs

Evgeny Rylov – ENS – 50.25 Simone Sabbioni – AQC – 50.78 Mitch Larkin – CAC – 50.87 Radoslaw Kawecki – CAC – 51.31 Tristan Hollard – DCT – 51.53 Jeremy Stravius – DCT/Apostolos Christou – AQC – 51.60 – Kregor Zirk – ENS – 53.17

Simone Sabbioni des Aqua Centurions est parti en tête et a conservé son avance sur Evgeny Rylov au passage du 50 m. Rylov a cependant rattrapé son retard au 100 m et s’impose en 50.25, devant Sabbioni (50.78).

Dames

Olivia Smoliga – CAC – 56.24 Kylie Masse – CAC – 56.61 Emily Seebohm – ENS – 57.20 Simona Kubova – DCT – 57.56 Margherita Panziera – AQC – 57.94 Georgia Davies – ENS – 58.01 Lisa Bratton – DCT – 58.05 Silvia Scalia – AQC – 58.75

Olivia Smoliga s’impose en 56.24 suivie de sa coéquipière Kylie Masse (56.61). Les deux nageuses remportent 16 points pour les Cali Condors, qui se rapprochent de plus en plus d’une victoire ce week-end.

Relais 4×100 m NAGE LIBRE Mixte

Energy Standard 1 – 3:17.09 Cali Condors 1 – 3:19.02 Aqua Centurions 1 – 3:20.07 DC Trident 1 – 3:21.01 Energy Standard 2 – 3:21.59 Cali Condors 2 – 3:23.24 Aqua Centurions 2 – 3:23.25 DC Trident 2 – 3:24.82

Energy Standard a mis au repos ses nageurs de Skins : Sarah Sjostrom, Femke Heemskerk, et Florent Manaudou, mais réussit quand même à remporter le relais 4×100 m nage libre mixte en 3:17.09. Les Cali Condors terminent second grâce à Caeleb Dressel en 3:17.09, qui enchainera plus tard avec les épreuves de Skins.

200 m PAPILLON

Dames

Megan Kingsley – CAC – 2:05.45 Kelsi Dahlia – CAC – 2:05.80 Ilaria Bianchi – AQC – 2:06.96 Bethany Galat – DCT – 2:07.39 Franziska Hentke – AQC – 2:07.66 Brianna Throssell – DCT – 2:08.28 Mary-Sophie Harvey – ENS – 2:10.22 Fantine Lesaffre – ENS – 2:12.75*hors du temps réglementaire

Brianna Throssell était en tête lors du premier 50, suivie de Megan Kingsley des Cali Condors. C’est cependant cette dernière qui s’impose en 2:05.45, devant sa coéquipière Kelsi Dahlia. Les Cali Condors remportent donc le maximum de points sur le 200 m papillon dames.

Messieurs

Chad le Clos – ENS – 1:50.60 Andreas Vazaios – DCT – 1:52.52 Laszlo Cseh – AQC – 1:54.18 Kregor Zirk – ENS – 1:54.79 Zach Harting – DCT – 1:55.88 Matteo Rivolta – AQC – 1:56.13 Jan Switkowski – CAC – 1:56.56 Mark Szaranek – CAC – 1:58.03

C’est la troisième course de la soirée pour Chad le Clos qui a dominé le 200 m papillon du début à la fin, remportant 9 points pour Energy Standard. Il s’impose en 1:50.60, seul athlète en dessous de 1:51. Andrea Vazaios termine second en 1:52.52.

Scores avant les épreuves de Skins :

Cali Condors – 444.5 Energy Standard – 412 Aqua Centurions – 305.5 DC Trident – 305

50 m NAGE LIBRE SKINS Dames

ROUND 1

Femke Heemskerk ont terminé respectivement première et troisième en 24.00 et 24.22. Energy Standard aura deux représentantes lors du Round 2, puisque Sarah Sjostrom etont terminé respectivement première et troisième en 24.00 et 24.22. Siobhan Haughey des DC Trident a terminé seconde et Olivia Smoliga des Cali Condors quatrième. Elles se qualifient également pour la demi-finale.

ROUND 2 – DEMI-FINALE

Smoliga avait pris un bon départ mais Sjostrom a vite repris la tête de la course et s’impose en 23.90. Femke Heemskerk a dépassé Smoliga et termine deuxième en 24.50. Les deux nageuses d’Energy Standard offre donc un remake de la semaine passée et sont assurées de donner le maximum de points à Energy Standard sur cette épreuve de Skins.

ROUND 3 – FINALE

Heemskerk était en tête au virage et semblait pouvoir battre sa coéquipière sur cette épreuve. Sjostrom n’avait cependant pas dit son dernier mot et c’est bien elle qui s’impose en 25.03. Avec ce doublé en épreuve de Skins, Energy Standard prend la tête du classement général du week-end.

Energy Standard – 460 Cali Condors – 459.5 DC Trident – 319 Aqua Centurions – 308.5

50 m NAGE LIBRE SKINS Messieurs

ROUND 1

Caeleb Dressel – CAC – 21.05 Florent Manaudou – ENS – 21.25 Kristian Gkolomeev – AQC/Ben Proud – ENS – 21.51 – Bowe Becker – CAC – 21.63 Santo Condorelli – AQC – 21.72 Jeremy Stravius – DCT – 21.75 Robert Howard – DCT – 21.76

Bons départs de la part de Caeleb Dressel des Cali Condors et de Florent Manaudou d’Energy Standard et c’est l’Américain qui s’impose en 21.05 devant Manaudou (21.25). Ben Proud termine troisième ex-aequo avec Kristian Gkolomeev en 21.51. Energy Standard est la seule équipe à avoir deux représentants en demi-finale.

ROUND 2 – DEMI-FINALE

La finale de l’épreuve de Skins opposera Dressel et Manaudou. Caeleb Dressel s’est imposé en 21.31, devant Florent Manaudou (21.78). Ben Proud termine troisième et remporte 12 points pour Energy Standard, qui devrait donc remporter l’étape de Naples puisque Manaudou est assuré d’obtenir au moins 21 points. Dressel ne pourra en remporter que 31 si il gagne l’épreuve.

ROUND 3 – FINALE

Caeleb Dressel remporte l’épreuve de Skins devant Florent Manaudou en 21.33. L’habitude de Dressel à enchainer les courses lui est bénéfique dans cette épreuve de Skins, il n’a presque pas perdu de temps entre le round 2 et le round 3.

Avec les points récoltés sur les épreuves de Skins, Energy Standard remporte l’Etape de Naples avec 493 points contre 490.5 pour les Cali Condors.

ETAPE DE NAPLES, SCORE FINAL :