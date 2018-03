Comment affronter le doute de soi ?

Témoignage de Lexie Lupton.

En tant que nageurs, nous pouvons être talentueux, rapides et expérimentés, mais il y a un domaine qui pose encore problème pour beaucoup d’entre nous, c’est le « doute de soi ». Que ce soit pendant les entraînements ou lors de compétitions, nous doutons encore de nous au moment où il faut démontrer tout ce que l’on a dans le ventre. Le doute de soi peut apparaître quand on l’attend le moins. Par exemple, quand on nous donne des objectifs qui paraissent inatteignables, immédiatement, notre cerveau nous lance le message : « Je n’y arriverai jamais ! ».

J’avais moi-même développé cette mauvaise habitude “du doute de soi” sans m’en rendre compte. Un soir, à l’entraînement, je me suis disputée avec mon entraîneur. Je ne voulais absolument pas être la première à nager lors d’une course de relais. Mais mon doute de soi a été désamorcé grâce à une seule question, prononcée par mon entraîneur : « Et pourquoi tu ne le ferais pas ? ». Je me suis alors rendue compte que je n’avais aucune raison de ne pas le faire à part que je pensais que les autres étaient plus rapides que moi.

Travailler dur n’est parfois pas suffisant pour atteindre ses objectifs. Nous devons aussi être sûr de soi à 100% et croire profondément que nous pouvons le faire. Une fois que j’avais réalisé ce défaut, à chaque fois que le doute m’envahissait, je me disais toujours : « Et pourquoi tu ne le ferais pas ? ».

C’est incroyable comme le doute peut nous paralyser, c’est pourquoi il faut le défier! Bien sûr, parfois, il y a des échecs, mais on gagne plus en essayant et en échouant qu’en n’essayant pas du tout.

La seule manière de progresser dans les bassins et dans la vie est de prendre des risques. Il faut se faire violence pour sortir de sa zone de confort. Heureusement, mon entraîneur avait compris cela. Il m’a toujours poussée dans la bonne direction. Depuis que je suis nageuse à l’université, je repense à cette question sans cesse, dans tout ce que je fais : « Et pourquoi tu ne le ferais pas ? »

Et vous ? Pourquoi ne le feriez-vous pas ?