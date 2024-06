2024 Mare Nostrum Monaco: Day 1 Finals Live Recap

2024 Mare Nostrum Tour – Monaco

June 1-2, 2024

Prince Albert II Pool at the Stadium Louis II

LCM (50 meters)

The penultimate day of the 2024 Mare Nostrum Tour continues with 11 A-finals slated for Saturday night in Monaco.

Among the stars competing tonight is world record holder Kristof Milak, who’s looking to bounce back in his signature 200 butterfly race after suffering his first defeat since 2020 on Thursday in Barcelona, Spain. The 24-year-old Hungarian clocked a time of 1:56.78 in the 200 fly prelims this morning, exactly a second behind Japan’s Tomoru Honda (1:55.78).

Also on tonight’s schedule are finals of the men’s 400 free, women’s 400 IM, men’s 200 breast, women’s 100 breast, men’s 100 free, women’s 200 free, men’s 200 fly, women’s 100 fly, men’s 100 back, women’s 200 back, and men’s 200 IM. Stay tuned for live updates below:

Men’s 400 Free – Final

World record: 3:40.07 – Paul Biedermann (GER), 2009

Mare Nostrum record: 3:41.71 – Ian Thorpe (AUS), 2001

Monaco record: 3:41.71 – Ian Thorpe (AUS), 2001

Top 8:

Women’s 400 IM – Final

World record: 4:24.38 – Summer McIntosh (CAN), 2024

Mare Nostrum record: 4:30.75 – Katinka Hosszu (HUN), 2016

Monaco record: 4:32.87 – Katinka Hosszu (HUN), 2019

Top 8:

Men’s 200 Breast – Final

World record: 2:05.48 – Qin Haiyang (CHN), 2023

Mare Nostrum record: 2:07.23 – Arno Kamminga (NED) – 2021

Monaco record: 2:07.56 – Ippei Watanabe (JPN), 2018

Top 8:

Women’s 100 Breast – Final

World record: 1:04.13 – Lilly King (USA), 2017

Mare Nostrum record: 1:04.82 – Yuliya Efimova (RUS), 2017

Monaco record: 1:05.20 – Ruta Meilutyte (LTU), 2013

Top 8:

Men’s 100 Free – Final

World record: 46.80 – Pan Zhanle (CHN), 2024

Mare Nostrum record: 48.08 – Nathan Adrian (USA), 2014

Monaco record: 48.21 – Alexander Popov (RUS), 1994

Top 8:

Women’s 200 Free – Final

World record: 1:52.85 – Mollie O’Callaghan (AUS), 2023

Mare Nostrum record: 1:54.57 – Siobhan Haughey (HKG), 2024

Monaco record: 1:55.03 – Siobhan Haughey (HKG), 2023

Top 8:

Men’s 200 Fly – Final

World record: 1:50.34 – Kristof Milak (HUN), 2022

(HUN), 2022 Mare Nostrum record: 1:53.89 – Kristof Milak (HUN), 2022

(HUN), 2022 Monaco record: 1:54.22 – Tomoru Honda (JPN), 2023

Top 8:

Women’s 100 Fly – Final

World record: 55.48 – Sarah Sjostrom (SWE), 2016

Mare Nostrum record: 55.76 – Sarah Sjostrom (SWE), 2017

Monaco record: 56.20 – Sarah Sjostrom (SWE), 2017

Top 8:

Men’s 100 Back – Final

World record: 51.60 – Thomas Ceccon (ITA), 2022

Mare Nostrum record: 53.00 – Ryosuke Irie (JPN), 2022

Monaco record: 53.08 – Ryosuke Irie (JPN), 2014

Top 8:

Women’s 200 Back – Final

World record: 2:03.14 – Kaylee McKeown (AUS), 2023

Mare Nostrum record: 2:06.66 – Emily Seehbohm (AUS), 2017

Monaco record: 2:07.02 – Kathleen Baker (USA), 2018

Top 8:

Men’s 200 IM – Final

World record: 1:54.00 – Ryan Lochte (USA), 2011

Mare Nostrum record: 1:56.31 – Hugo Gonzalez (ESP), 2021

Monaco record: 1:57.43, Matt Sates (RSA), 2022

Top 8: