WATCH: Alex Shackell Swims 49.49 100 Fly on Day 3 of Winter Juniors – East (Race Videos)

2023 SPEEDO WINTER JUNIOR CHAMPIONSHIPS – EAST

Day three of the 2023 Winter Juniors (East) meet was filled with numerous action-packed races. One of the highlights of the night was the 49.49 100 butterfly produced by Alex Shackell, which she posted en route to shattering the meet record.

Watch all of the races from the third night of the competition, courtesy of USA Swimming:

GIRLS 400 INDIVIDUAL MEDLEY – FINALS

Meet Record: 3:57.02, Summer McIntosh (2022)

13-14 NAG Record: 4:06.95, Kayla Han (2022)

15-16 NAG Record: 3:57.02, Katie Grimes (2022)

17-18 NAG Record: 3:56.59, Bella Sims (2022)

Top 8:

BOYS 400 INDIVIDUAL MEDLEY – FINALS

Meet Record: 3:38.65, Carson Foster (2019)

13-14 NAG Record: 3:51.46, Thomas Heilman (2022)

(2022) 15-16 NAG Record: 3:39.83, Maximus Williamson (2022)

17-18 NAG Record: 3:35.27, Carson Foster (2020)

Top 8:

Drew Hitchcock (BAY) – 3:42.20 Gregg Enoch (CSC) – 3:44.80 Landon D’Ariarno (GAAC) – 3:45.17 Baylor Stanton (GA) – 3:45.39 Thomas Mercer (LAK) – 3:46.31 Noah Cakir (TS) – 3:47.12 Luke Whitlock (FAST) – 3:48.10 David King (CA-Y) – 3:50.78

GIRLS 100 BUTTERFLY – FINALS

Meet Record: 50.28, Alex Shackell (2023)

13-14 NAG Record: 50.64, Claire Curzan (2019)

15-16 NAG Record: 49.51, Claire Curzan (2021)

17-18 NAG Record: 49.24, Claire Curzan (2022)

Top 8:

BOYS 100 BUTTERFLY- FINALS

Top 8:

GIRLS 200 FREESTYLE – FINALS

Meet Record: 1:40.63, Summer McIntosh (2022)

13-14 NAG Record: 1:44.55, Missy Franklin (2010)

15-16 NAG Record: 1:42.03, Katie Ledecky (2013)

17-18 NAG Record: 1:40.31, Missy Franklin (2014)

Top 8:

BOYS 200 FREESTYLE – FINALS

Meet Record: 1:33.07, Henry McFadden (2022)

13-14 NAG Record: 1:34.68, Thomas Heilman (2021)

(2021) 15-16 NAG Record: 1:32.46, Thomas Heilman (2023)

(2023) 17-18 NAG Record: 1:32.00, Maximus Williamson (2023)

Top 8:

GIRLS 100 BREASTSTROKE – FINALS

Meet Record: 57.76, Lydia Jacoby (2022)

13-14 NAG Record: 1:00.02, Alexis Wenger (2015)

15-16 NAG Record: 58.19, Alex Walsh (2018)

17-18 NAG Record: 57.29, Lydia Jacoby (2023)

Top 8:

BOYS 100 BREASTSTROKE – FINALS

Meet Record: 52.21, Michael Andrew (2015)

13-14 NAG Record: 53.06, Reece Whitley (2014)

15-16 NAG Record: 51.75, Michael Andrew (2015)

17-18 NAG Record: 51.16, Reece Whitley (2018)

Top 8:

GIRLS 100 BACKSTROKE – FINALS

Top 8:

BOYS 100 BACKSTROKE – FINALS

Meet Record: 45.01, Will Modglin (2022)

13-14 NAG Record: 47.44, Daniel Diehl (2020)

15-16 NAG Record: 45.60, Anthony Grimm (2019)

17-18 NAG Record: 44.63, Ryan Murphy (2014)

Top 8:

GIRLS 200 FREESTYLE RELAY – FINALS

Meet Record: 1:29.04, Chelsea Piers Aquatic Club (2018)

13-14 NAG Record: 1:33.30, TAC Titans (2019)

15-16 NAG Record: 1:30.99, Virginia Gators (2017)

17-18 NAG Record: 1:29.69, Nashville Aquatic Club (2020)

Top 8:

Carmel Swim Club (Shackell, Doughtery, Sweeney, Han) – 1:29.39 Bolles School Sharks (McDade, Lee, Murphy, Higgo) – 1:29.95 Laker Swim (Reese, Reynolds, Larweth, Erisman) & Lakeside Swim Team (Crush, McDonald, Kahler, Perkins) – 1:30.98 – TAC Titans – 1:31.42 SwimMAC Carolina – 1:31.94 Michigan Lakeshore Aquatics – 1:32.39 Nashville Aquatic Club – 1:32.50

BOYS 200 FREESTYLE RELAY – FINALS

Meet Record: 1:19.03, Bolles School Sharks (2012)

13-14 NAG Record: 1:25.63, Scottsdale Aquatic Club (2013)

15-16 NAG Record: 1:22.10, Rose Bowl Aquatics (2021)

17-18 NAG Record: 1:18.92, Spartan Aquatic Club (2021)

Top 8: