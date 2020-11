Semifinale 1 International Swimming League Recap Live Day 1

La Semifinale n. 1 della seconda stagione della International Swimming League sta per iniziare nella Duna Arena di Budapest.

Le quattro squadre impegnate oggi e domani sono:

Ci aspettano due ore di nuoto spettacolo. Mettetevi comodi come sempre ed aggiornate questa pagina per non perdervi nemmeno un risultato.

100 METRI FARFALLA DONNE

I campioni in carica hanno l’imbarazzo della scelta nella loro rosa, potendo contare sulle prime tre nuotatrici del campionato nei 100 metri farfalla. Sarah Sjostrom ha eguagliato il record della lega vincendo la scorsa settimana. Anastasiya Shkurdai è al 2° posto e Maddy Banic al 3°. Questa mattina vedremo in acqua proprio le prime due.

Passaggio a 25.94 per Sarah Sjostrom che tocca la piastra per prima con il tempo di 55.44 per conquistare la prima vittoria della semifinale di Energy Standard. La Sjostrom sembra perfettamente ripresa e è l’unica a chiudere la distanza sotto i 56 secondi.

Seconda per i London Roar Marie Wattel con il tempo di 56.09.

100 METRI FARFALLA UOMINI

Nella gara maschile Michael Andrew dei NY Breakers inizia in maniera molto aggressiva, girando primo ai 50 metri. Chad le Clos lo riprende nella seconda parte della gara, andando a chiudere primo e nuotando il suo personal best della stagione, 49,14.

200 METRI DORSO DONNE

Rio Shirai e Natsumi Sakai dei Tokyo Frog Kings riescono a rimanere in testa al gruppo per i primi 100 metri. Nella seconda parte di gara è Emily Seebohm a dettare il passo. Vince la gara con il tempo di 2:01.04 accumulando un totale di 15 punti.

200 METRI DORSO UOMINI

Prima vittoria della giornata per la squadra giapponese dei Tokyo Frog King. E’ Ryosuke Irie a portare il pieno punteggio ai Tokyo Frog con la vittoria nei 200 metri dorso maschili con il tempo di 1:49.02. A soli 7 centesimi Kliment Kolesnikov di Energy Satndard

200 METRI RANA DONNE

Nella distanza più veloce della rana sono le due concorrenti di NY Breakers ad emergere non lasciando mai le prime due posizioni. Emily Escobedo firma la prima vittoria del suo team con il tempo di 2:16.71. Molly Renshaw da seconda finisce terza grazie alla rimonta di Annie Lazor dei London Roar.

200 METRI RANA UOMINI

Adam Peaty, Kirill Prigoda e Marco Koch si danno battaglia in acqua.

Ai 100 metri è Kirill Prigoda a virare per primo, mentre Koch è in terza posizione. Negli ultimi 50 metri Marco Koch risale fino alla seconda posizione ma è il detentore del record del mondo, Kirill Prigoda, a toccare per primo la piastra in 2:01.20.

4X100 STILE LIBERO DONNE

50 METRI STILE LIBERO UOMINI

Nei 50 metri stile libero maschili, tornano sui blocchi di partenza Florent Manaudou e Vlad Morozov dopo essersi entrambi riposati nell’ultimo match della regular season. I due velocisti sono i favoriti nella distanza, ma mentre Manaudou gareggia soltanto nei 50 stile come gara individuale e nuoterà sia la staffetta 4×100 stile che la 4×100 metri misti, Morozov, invece, è impegnato soltanto in questa gara e nei 50 metri rana.

50 METRI STILE LIBERO DONNE

Questa mattina vedremo Sarah Sjostrom affrontare l’attuale leader della classifica del campionato nei 50 metri stile libero, Kasia Wasick. Sjostrom ha vinto due volte questa gara dopo essere tornata in seguito al piccolo infortunio alla schiena. Insieme a loro ci sono anche Femke Heemskerk, Freya Anderson e Runa Imai.

200 METRI MISTI UOMINI

Qualcuno fermerà i giapponesi nei misti? Kosuke Hagino ha sempre vinto i 400 metri misti finora e detiene il miglior crono del campionato con un vantaggio di oltre due secondi. Yui Ohashi ha fatto lo stesso nella gara femminile e, dopo la partenza di Melanie Margalis, sarà davvero difficile contrastarla. Questa settimana, però, si misurano con i London Roar. Sydney Pickrem, potrebbe essere l’unica rivale per la Ohashi, avendo un personale stagionale molto vicino a quello della giapponese. Hagino, al contempo, incontrerà Brandonn Almeida dei NY Breakers e la coppia di Energy Standard Max Litchfield e Max Stupin.

200 METRI MISTI DONNE

50 METRI RANA UOMINI

50 METRI RANA DONNE

Benedetta Pilato in questa semifinale si trova la detentrice del record del mondo in vasca corta Alia Atkinson. Pilato, componente di Energy Standard, ha inaugurato la sua prima stagione alla International Swimming League stabilendo il Record Italiano in questa distanza e diventando la prima donna della storia a nuotare i 50 metri in vasca corta in meno di 29 secondi.

4X100 STILE LIBERO UOMINI

50 METRI DORSO DONNE

50 METRI DORSO UOMINI

Questa semifinale promette una resa dei conti stellare per gli uomini. Energy Standard ha tre campioni del mondo in vasca corta su cui puntare: Evgeny Rylov, Kliment Kolesnikov e Matt Grevers. London ha Christian Diener e Guilherme Guido entrambi nella top 5 del campionato.

400 METRI STILE LIBERO DONNE

Sapore di rivincita questa mattina nei 400 metri stile libero femminili, dove vedremo Leah Smith contro Siobhan Haughey. Durante la gara nel Match 9, la Haughey ha condotto in vantaggio per i primi 300 metri. Negli ultimi 100 metri Leah Smith ha accelerato il passo fino a toccare la piastra per prima.

400 METRI STILE LIBERO UOMINI

STAFFETTA 4×100 METRI MISTI DONNE

Come abbiamo imparato in queste settimane, la staffetta 4×100 metri misti assume rilevanza fondamentale per le squadre impegnate nella seconda stagione della ISL. Chi vince sceglie lo stile delle skin race che si svolgeranno domani sera a conclusione del Match.

STAFFETTA 4X100 METRI MISTI UOMINI

Le staffette nei misti delle quattro squadre impegnate nella semifinale #1 non hanno una squadra che le domina incontrastate. Energy Standard è in testa alla classifica sia nella staffetta femminile che in quella maschile quest’anno. Ma London Roar è terza in entrambe le stagioni.