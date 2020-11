Semifinali ISL Gli Scontri Del Prossimo Fine Settimana

14/16 Novembre 2020

Budapest, Ungheria

Duna Arena – vasca corta (25 metri)

Le semifinali della International Swimming League si svolgeranno a partire da Sabato 14 Novembre, secondo il seguente programma:

Sabato 14 novembre ore 12:00/14:00

Domenica 15 novembre 0re 12:00/14:00 Ore 18:00/20

Lunedì 16 Novembre ore 18:00/20:00

La seconda stagione prevede una composizione delle semifinali diversa rispetto quella utilizzata durante la stagione 2019.

L’accesso alle semifinali è stato riservato alle prime 8 squadre della classifica, senza distinzione di continente. Le squadre che hanno superato la prima fase sono:

L’ISL ha informato le squadre e gli atleti dei raggruppamenti per le due semifinali del campionato. I primi due club europei e i primi due club nordamericani gareggeranno in semifinali separate.

Anche se non è stato dichiarato il modo in cui sono stati creati i due raggruppamenti, le nostre fonti riferiscono che in arte sono state sorteggiate ed in parte si è tenuto della localizzazione geografica delle stesse per avere una migliore copertura televisiva.

Ecco dunque come saranno strutturate le semifinali (accanto alla squadra abbiamo indicato il piazzamento in classifica nella regular season)

SEMIFINALE #1

SABATO 14 NOVEMBRE ORE 12

DOMENICA 15 NOVEMBRE ORE 12:00

SEMIFINALE #2

DOMENICA 15 NOVEMBRE ORE 18

LUNEDÌ’ 16 NOVEMBRE ORE 18