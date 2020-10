Benedetta Pilato Record Del Mondo Jr 50 Metri Rana Il Video Della Gara

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH 1

La settimana scorsa Benedetta Pilato ha inaugurato la sua prima stagione alla International Swimming League a suon di record.

In due giorni di gare ha stabilito:

Per chi non ha potuto vedere la gara in diretta e per tutti coloro che vogliono rivivere quelle emozioni, vi riproponiamo il video dei 50 metri rana femminili.

50 METRI RANA DONNE

Lilly King (CAC) Benedetta Pilato (ENS) Molly Hannis (CAC) Imogen Clark (ENS) Emily Escobedo (NYB) Sarah Vasey (NYB) Abbey Weitzel (LAC) Kierra Smith (LAC)

Ai Campionati Europei in vasca corta di Glasgow, Benedetta Pilato siglò il primato italiano e world junior in 29.32.

Questa sera a Budapest Benedetta ha infranto il muro dei 29 secondi nei 50 rana in vasca corta, la prima donna italiana nella storia a farlo.

Il suo nuovo personal best la fa volare tra le migliori performer del mondo all time.

Con il tempo di 28.97 Benedetta Pilato sigla il Record del Mondo Juniores ed il Record Italiano nella distanza.

La giovane atleta, detiene il prima donna mondiale Juniores anche nella versione in vasca lunga della gara.

Ora Benedetta Pilato è al quinto posto della classifica all time mondiale