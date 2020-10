Campionati Assoluti Russi Da Domenica Aprono Le Qualifiche Olimpiche

CAMPIONATI ASSOLUTI RUSSI 2020

Domenica 25/Venerdì 30 Ottobre

Aquatics Palace, Kazan, Russia

Vasca Lunga LCM (50m)

Competizione di qualificazione olimpica

I Campionati assoluti russi 2020 sono in programma a partire dal 25 ottobre e dureranno fino al 30 Ottobre. L’evento è qualificante per le prossime Olimpiadi di Tokyo, che si svolgeranno a partire dal 23 Luglio 2021. Per l’occasione, ci saranno più di 700 nuotatori pronti ai blocchi di partenza.

La Federazione Russa ha confermato la presenza dei seguenti nuotatori:

Ai Campionati parteciperanno atleti provenienti anche dalla da Bielorussia, Lettonia, Macedonia e altri paesi.

Vi è da rilevare che ci sono diversi nuotatori russi sparsi in tutta la International Swimming League (ISL), che sta svolgendo il suo campionato interamente a Budapest. La seconda settimana di gare della ISL si andrà dunque a sovrapporre agli Assoluti russi.

Ad esempio, Vlad Morozov dei Tokyo Frog Kings è arrivato a Budapest e si prevede che gareggerà lì, e dunque sarà assente dai suoi campionati nazionali. Lo stesso vale per i russi presenti nel team Toronto Titans: Aleksandr Krasnykh, Anna Egorova, Sergey Fesikov e Daniil Pasynkov.

Iron, DC Trident e NY Breakers hanno atleti russi nei propri roster, ma nessuno di loro è iscritto ai campionati. Mikhail Vekovishchev invece, risulta inserito nella start list nelle gare dei 50m/100m/200m stile libero maschili. Lo stile liberista si trova a Budapest a gareggiare con i London Roar. Abbiamo chiesto alla Federazione Russa delucidazioni in merito ed abbiamo avuto conferma che Vekovishchev non parteciperà ai campionati in vasca lunga.