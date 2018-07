Le Canada annonce une équipe de 50 pour les Championnats Pan-pacifiques

Après des Essais canadiens concluants, le Canada enverra 50 de ses meilleurs nageurs aux prochains Championnats pan-pacifiques.

Les Essais nationaux d’une durée de 5 jours ont pris fin ce dimanche au Kinsmen Sports Centre.

Le programme olympique aura 32 représentants (18 femmes et 14 hommes) aux Championnats pan-pacifiques du 9 au 14 août à Tokyo.

Les médaillés des Jeux du Commonwealth Taylor Ruck, Markus Thormeyer et la détentrice de record d’un record du monde Kylie Masse seront à surveiller. Les médaillés internationaux, dont Richard Funk, Kennedy Goss et / feront leur retour sur l’équipe nationale et se joindront aux vétérans comme Erika Seltenreich-Hodgson, Yuri Kisil et Kierra Smith.

« Je veux seulement tous les voir s’améliorer par rapport à cette semaine. S’ils peuvent améliorer leurs performances d’ici, nous aurons beaucoup de nageurs en finales, » dit le directeur de la haute performance John Atkinson. « Une fois que vous êtes en finale, vous avez une chance pour une médaille. »

Du côté paralympique, le programme enverra 18 nageurs (13 femmes et 5 hommes) à Cairns en Australie pour les Championnats para-pan-pacfiques du 9 au 13 août.

La détentrice de records du monde Shelby Newkirk, les médaillés paralympiques Aurélie Rivard (aussi détentrice de records du monde), Tess Routliffe, Katarina Roxon et Nicolas-Guy Turbide seront les fers de lance de l’équipe de paranatation soutenue par des jeunes comme la médaillée des Jeux du Commonwealth Abi Tripp.

« Certains membres de notre équipe seront très compétitifs, nous amenons des détentrices de records du monde, » dit le directeur associé de la haute performance Wayne Lomas, qui sera à la tête de sa première équipe canadienne dans son Australie natale.

« Nous ne préoccupons pas vraiment des médailles, mais il est certain que nous voulons en gagner. Nous désirons voir les athlètes nager plus vite en Australie. Ça montre qu’ils sont capables de progresser durant l’été et qu’ils peuvent voyager sur l’un des plus longs vols existants, se préparer et compétitionner loin de la maison et loin de leurs habitudes. »

Les deux équipes resteront à Edmonton pour un petit camp de deux jours avant de partir pour leur camp d’entrainement respectif.

« C’est une pratique générale pour Tokyo 2020. Le camp a lieu à Wakayama comme ce sera le cas en 2020. Notre équipe de soutien est la même que celle de 2020. Ça aussi c’est une bonne chose, ils apprendront à connaitre les installations et l’hôtel. C’est une très bonne occasion de répéter. Grâce à À nous le Podium, Sport Canada et le comité olympique canadien, nous pouvons offrir une excellente répétition cette année. Tout est en place pour bien soutenir les nageurs. »

Équipe des Championnats pan-pacifiques

Nom de famille Prénom Club Entraineur Acevedo Javier AAC Smith, Brian Bagshaw Jeremy ISC Mallette, Ryan Binnema Josiah UBCSC Johnson, Tom Brothers Peter UCSC Blondal, Mike Cote Tristan UCSC Blondal, Mike Daly Owen CAMO St-Jean, Claude Darragh Mack OAK Titley, Ben Fournier Sarah CSQ Pelletier, Marc-André Funk Richard TSC Lamy, Pierre Gaziev Ruslan MAC Novak, Rob Goss Kennedy GGST Westphal, Mike Hanus Danielle ISC Mallette, Ryan Kisil Yuri UBCSC Johnson, Tom Leibel Kyla RDCSC Wilson, Scott Masse Kylie WEST Kiefer, Linda Nicol Rachel UCSC Blondal, Mike Overholt Emily UBCSC Johnson, Tom Padington Mackenzie CRKW Mallette, Ryan Pickrem Sydney ISC Bultman, Steve Pisani William UNCAN Studd, Neal Pratt Alex CASC Johnson, Dave Ruck Taylor SCAR Titley, Ben Sanchez Kayla AAC Titley, Ben Sanderson Kate UNCAN Doane, Mike Seltenreich-Hodgson Erika GO Johnson, Tom Smith Kierra SCAR Kremer, Kelly Smith Rebecca SCAR Titley, Ben Thormeyer Markus UBCSC Johnson, Tom Wall Eli TSC Kiefer, Linda Wog Kelsey UMAN Cerny, Vlastimil Zavaros Mabel OAK Baker, Sean Zevnik Alexia PCSC Holloway, Braden

Équipe des Championnats para-pan-pacifiques

Nom de famille Prénom Club (incl. HPC) Entraineur Newkirk Shelby Saskatoon Lasers Kramer, Eric Tripp Abi Kingston Y Penguins Aquatic Club Keith, Vicki Rivard Aurélie Centre Haute Performance – Quebec / Neptune Natation Thompson, Mike Turbide Nicolas-Guy Club Natation Region de Quebec Pelletier, Marc-André Routliffe Tess Centre Haute Performance – Quebec / Neptune Natation Thompson, Mike Roxon Katarina Aqua Aces Swim Club Roxon, Leonard Duchesne Sabrina Rouge et Or Université Laval Girardin, Johanne Kisser Danielle Centre Haute Performance – Quebec / Delta Sungod Swim Club Thompson, Mike Marina Angela Brantford Aquatic Club Langridge, Tom Vachon Philippe Club de Natation Megophias LaBrie, Charles Dorris Danielle Club Natation Bleu et Or Allen, Ryan Cabraja Matthew Cobra Swim Club Roopnarine, Ian Elliot Alexander Region of Waterloo Witolla, Hans Bird Morgan CASCADE Johnson, Wendy Morrier Justine Club Natation Haut-Richelieu Latendresse, France Girard Sarah Neptune Natation Bruggeman, Jeremy Cunnington Tammy Nose Creek Swim Association Diep, Alexx Zona Zachary Centre Haute Performance – Quebec / Norfolk Hammerheads Aquatic Club Thompson, Mike

Note : La Saskatchewanaise Samantha Ryan, finaliste aux Jeux paralympiques et médaillée des Jeux parapanaméricains, a réussi le standard, mais a choisi de se retirer de l’équipe. Alors qu’elle se prépare à commencer ses études à l’Université McGill, elle a décidé de prendre plus de temps à la maison pour se préparer à sa nouvelle vie universitaire. La double paralympienne Camille Bérubé se retire également de l’équipe pour des raisons personnelles, tout comme le 20 fois médaillé paralympique Benoit Huot. Le nageur de 34 ans est sur le point d’accueillir son premier encore et planifie poursuivre son MBA à l’université de Queen’s.

De plus, Natation Canada a nommé six nageurs sur l’équipe des Championnats du monde FINA (25 m) qui auront lieu en décembre à Hanzhou en Chine.

Équipe des Championnats du monde FINA (25 m)