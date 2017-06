Championnats des Etats-Unis 2017, Jour 2 : Ledecky, Haas, Baker #1 au monde

2017 Championnats des Etats-Unis

Jour 2 : mercredi 28 juin

200m Nage libre dames – finale A

Record américain : 1:53.61, Allison Schmitt, 2012

Record U.S. Open : 1:54.40, Allison Schmitt, 2012

Record championnat : 1:54.40, Allison Schmitt, 2012

Standard FINA ‘A’ : 1:58.68

Podium :

Katie Ledecky (Stanford Swimming) dominait dès le départ, comme d’habitude. Elle s’est imposée avec le meilleur chrono au monde pour l’année avec 1:54.84, la première femme à franchir la barre de 1:55 en 2017. Derrière, la bataille pour la deuxième place était féroce, mais Leah Smith (Cavalier Swimming) a pu résister la charge de Melanie Margalis (St. Petersburg Aquatics) et Mallory Comerford (University of Louisville) sur les derniers 50 mètres.

Ledecky et Smith s’étaient déjà qualifiées hier pour les Mondiales dans le 800 nage libre ; Margalis et Comerford décrochent leurs billets pour Budapest pour le 4×200 nage libre.

Simone Manuel a fini fort en 29.73, ce qui lui donnera sans doute un ticket pour le 4×200. Pareil pour Cierra Runge, 6ème sur la distance.

200 Nage libre messieurs – finale A

Record américain : 1:42.96, Michael Phelps, 2008

Record U.S. Open : 1:44.10, Michael Phelps, 2008

Record championnat : 1:44.10, Michael Phelps, 2008

Standard FINA ‘A’ : 1:47.73

Podium :

Townley Haas (NOVA of Virginia) n’a laissé aucun espoir depuis le départ : après un premier 100 de 50.85, déjà 1 mètre devant le deuxième nageur Blake Pieroni, il a enregistré une MPP de 1.5 secondes, et le top chrono du monde pour l’année, avec 1:45.03.

Pieroni (Indiana University) s’est positionné en deuxième place sur la 2e longueur et n’a jamais lâché, bien que Zane Grothe (Badger Swim Club) soit revenu avec le deuxième 100m le plus rapide. Pieroni ainsi a décroché son billet pour Budapest en individuel, tandis que Grothe et Conor Dwyer (Trojan Swim Club) iront aux Mondiaux pour le relais 4×200 nage libre.

Clark Smith (Longhorn Aquatics) et Caeleb Dressel (Bolles School Sharks) ont terminé 5e et 6e et prendront sans doute leurs places dans le relais.

200m Brasse dames – finale A

Record américain : 2:19.59, Rebecca Soni, 2012

Record U.S. Open : 2:20.38, Rebecca Soni, 2009

Record championnat : 2:20.38, Rebecca Soni, 2009

Standard FINA ‘A’ : 2:25.91

Podium :

Après avoir raté la finale du 200 brasse à Rio, Lilly King (Indiana University) a enregistré une MPP dans le 200 brasse avec 2:21.83 pour décrocher son billet pour Budapest avec le deuxième chrono mondial. Bethany Galat (Texas A&M University) était la plus forte sur la deuxième moitié de la course ; elle a fini en deuxième position avec une MPP de 2:22.24 et iront à Budapest avec King. King et Galat deviennent la 14e et la 18e plus rapides dans l’histoire sur la distance.

200m Brasse messieurs – finale A

Record américain : 2:07.17, Josh Prenot, 2016

Record U.S. Open : 2:07.17, Josh Prenot, 2016

Record championnat : 2:07.17, Josh Prenot, 2016

Standard FINA ‘A’ : 2:11.11

Podium :

Kevin Cordes a démarré relativement doucement avant d’exploser sur les deuxièmes 50 mètres. Il était en dessous du record du monde durant 150 mètres, et a terminé avec plus d’une seconde d’avance sur Nicolas Fink (Athens Bulldogs Swim Club). Cordes a signé un temps de 2:07.41, le 3e plus rapide du monde pour l’année derrière les japonais Ippei Watanabe et Yasuhiro Koseki, et une nouvelle MPP. Il monte à la deuxième place dans l’histoire aux Etats-Unis, derrière Josh Prenot. Son temps est .05 plus rapide que le 2:07.46 qui a gagné la médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio. Cordes

Fink s’est imposé sur le médaillé d’argent à Rio, Josh Prenot (California Aquatics), et Andrew Wilson, qui avait enregistré le meilleur chrono du matin.

200m Dos dames – finale A

Record américain : 2:04.06, Missy Franklin, 2012

Record U.S. Open : 2:05.68, Missy Franklin, 2013

Record championnat : 2:05.68, Missy Franklin, 2013

Standard FINA ‘A’ : 2:11.53

Podium :

La médaillée d’argent sur le 100 mètres dos à Rio, Kathleen Baker (California Aquatics), a dominé la compétition sur le 200, après avoir renoncé à cette épreuve aux Championnats des Etats Unis 2016. En mars, elle avait été récompensée de la médaille d’or sur la distance aux Championnats universitaires NCAA en petit bassin, mais c’est la première fois depuis 18 mois qu’elle dispute la course en grand bassin et elle a amélioré sa MPP de 3 secondes. Elle décroche la première place mondiale pour l’année.

Regan Smith (15 ans, Riptide) a décroché son billet pour Budapest avec le deuxième chrono du soir : 2:08.54, soit une MPP de 1.24 secondes.

200m Dos messieurs – finale A

Record américain : 1:51.92, Aaron Peirsol, 2009

Record U.S. Open : 1:53.08, Aaron Peirsol, 2009

Record championnat : 1:53.08, Aaron Peirsol, 2009

Standard FINA ‘A’ : 1:58.55

Podium :

Les co-équipiers de California Aquatics, Ryan Murphy et Jacob Pebley, ont signé la 2e et la 3e performances du monde avec 1:54.30 et 1:54.78 respectivement. Murphy, médailliste d’or à Rio, menait après le premier virage, 26.91 à 27.29, mais Pebley a matché Murphy sur les 150 derniers mètres.

50m Papillon dames – finale A

Record américain : 25.50, Dara Torres, 2009

Record U.S. Open : 25.50, Dara Torres, 2009

Record championnat : 25.50, Dara Torres, 2009

Standard FINA ‘A’ : 26.49

Podium :

Kelsi Worrell, CARD, 25.69 Hellen Moffitt, NCAC, 26.19 Kendyl Stewart, TROJ, 26.24

Kelsi Worrell (Cardinal Aquatics) a décroché un billet pour les Mondiaux pour la première fois de sa carrière, avec un 25.69 dans le 50 papillon, le 4e chrono du monde cette année. Elle a raté le record américain, établi par Dara Torres en 2009, de 19/100. Helen Moffit (North Carolina Aquatic Club) a devancé Kendyl Stewart (Trojan Swim Club) pour la deuxième place avec 26.19.

50m Papillon messieurs – finale A

Record américain : 22.91, Bryan Lundquist, 2009

Record U.S. Open : 22.91, Bryan Lundquist, 2009

Record championnat : 23.26, Cullen Jones, 2017

Standard FINA ‘A’ : 23.67

Podium :

Caeleb Dressel, BSS, 23.05 Cullen Jones, WOLF, 23.27 Tim Phillips, MAC, 23.37

Caeleb Dressel (Bolles School Sharks) a effacé le record du championnat, établi dans les séries du matin par Cullen Jones (Wolfpack Elite), avec son 23.05, une MPP de .81. C’est la deuxième qualification pour Dressel, qui devrait être sélectionné pour le 4×200 nage libre. Dressel devient le deuxième américain (ex aequo avec Eugene Godsoe) dans l’histoire sur la distance, derrière Bryan Lundquist.

Deuxième, l’Olympien Jones a raté sa place dans l’équipe américaine pour les Championnats du monde.