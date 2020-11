Abbie Wood Abbatte Record Britannico 200 Mx Di Siobhan O’Connor

ISL – INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH 6-

Abbie Wood, è una delle tante nuotatrici che hanno trovato nella formula della ISL la loro migliore espressione. Durante il Match 6, ieri pomeriggio, stabilito il nuovo record Britannico nei 200 metri misti femminili. Con il tempo di 2:04.77, ha battuto il vecchio record di 2:05.13 fissato da Siobhan-Marie O’Connor nel 2015. La O’ Connor stabilì il vecchio record quando era all’apice nella sua carriera. A soli 19 anni non solo stabilì lo standard britannico in vasca corta, ma andò poi a conquistare la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo in vasca lunga di Kazan.

Adesso, Abbie Wood, 21 anni, ha strappato via quel record. Ora è la terza europea più veloce di sempre in questa gara. Il suo personal best precedente lo aveva nuotato sempre alla International Swimming League. Prima del suo arrivo a Budapest aveva un personale di 2:07.13. Un miglioramento davvero rilevante.

Abbie Wood Splits Comparison

WOOD PREVIOUS PB WOOD NEW BRITISH RECORD O’CONNOR OLD BRITISH RECORD Back 27.24 27.01 26.97 Breast 31.44 30.96 31.77 Fly 36.25 36.11 36.22 Free 30.43 30.69 30.17 Final Time 2:05.36 2:04.77 2:05.13

Come si può agevolmente rilevare dalla tabella, il vero miglioramento è nella frazione a rana. E’ sempre stata efficace sia nel delfino che nel dorso e la sua resistenza le ha sempre permesso di concludere con una buona frazione a stile libero. La frazione a rana ed il miglioramento nella nuotata hanno dato il contributo più significativo.

La Wood ha vinto la sua prima gara alla ISL nei 400 metri misti la scorsa settimana. In gara con i New York Brakers, si era piazzata seconda in ben 4 gare, prima di conquistare la vittoria.

In vasca lunga, Abbie Wood detiene un primato personale di 2:11.65, nuotato l’anno scorso durante i trials britannici di qualificazione ai Mondiali. All’inizio di quest’anno aveva nuotato in lunga 2:11.77, prima che la pandemia bloccasse anche il mondo dello sport.