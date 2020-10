Tokyo Aquatics Center Taglio Del Nastro E Turisti Previsti Per Il 24 Ottobre

La costruzione del nuovo Tokyo Aquatics Center è stata completata nel febbraio di quest’anno. Soltanto un mese dopo le Olimpiadi di Tokyo venivano ufficialmente rinviate a causa della pandemia di coronavirus.

Con l’inizio delle Olimpiadi previsto per il 23 luglio 2021, il Tokyo Aquatics Center apre le porte al pubblico. Il nuovo tour è stato programmato per sabato 24 ottobre. In questa data, i primi 500 candidati riceveranno l’accesso per un tour della struttura della durata di 20 minuti, seguendo i rigorosi protocolli di prevenzione del coronavirus. Questi includono valutazioni sullo stato di salute prima dell’ingresso e controlli della temperatura prima dell’ingresso.

Il 24 ottobre è anche la data della cerimonia ufficiale del taglio del nastro per il Tokyo Aquatics Center. Anche questo evento era inizialmente previsto per Marzo ed è stato rinviato a causa della pandemia.

Situato nel parco marino di Tatsumi, nel quartiere Koto Ward, l’Aquatics Center si estende su una superficie di 700.000 metri quadrati e può ospitare circa 15.000 posti a sedere per gli spettatori. Presso questa struttura si svolgeranno le gare del nuoto, tuffi, nuoto artistico e le gare di nuoto delle Paralimpiadi.

Dopo le Olimpiadi, gli organizzatori di Tokyo affermano che la sede continuerà a ospitare competizioni internazionali e nazionali, mentre i cittadini di Tokyo potranno utilizzare la struttura quotidianamente. Il numero di posti a sedere sarà ridotto a 5.000.

