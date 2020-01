200 Giorni Alle Olimpiadi Di Tokyo. Le Immagini Dell’Aquatics Centre

200 giorni alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Estivi 2020.

Con il nuovo anno l’atmosfera olimpica inizia a riempire le giornate degli appassionati di tutto il mondo.

Il Governo Metropolitano di Tokyo ha rilasciato il video della realizzazione dell’Aquatics Centre.

2️⃣0️⃣0️⃣ days to go to #Tokyo2020 😃

See the Tokyo Aquatics Centre like you've never seen it before!

📽️ Footage courtesy of the Tokyo Metropolitan Government / @Tokyo2020 pic.twitter.com/OJSIeXEJ6U

— FINA (@fina1908) January 6, 2020