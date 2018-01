TOKYO 2020: Medaglie con materiale Riciclato e Riconoscimento Facciale

Mancano 933 giorni all’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e tantissime sono già le curiosità che riguardano l’evento.

MEDAGLIE CREATE CON MATERIALE RICICLATO

Le medaglie che verranno consegnate agli atleti delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi saranno ricavate da materiale riciclato.

Il Comitato Organizzatore infatti, ha annunciato che verranno utilizzati vecchi telefoni cellulari per creare le medaglie degli eventi,

Tra le curiosità trapela inoltre il probabile utilizzo di un’auto volante nelle Cerimonie di apertura.

RICONOSCIMENTO FACCIALE

La novità più tecnologica è sicuramente la predisposizione di un software di riconoscimento facciale, per atleti, media e funzionari.

Il sistema è progettato da NEC Corp.

Questa versione del software di riconoscimento facciale impostato per essere utilizzato dagli organizzatori è ad altissima precisione.

Secondo il The Japan Times , è noto per essere “uno dei sistemi più precisi al mondo, in grado di riconoscere coloro che hanno subito interventi di chirurgia estetica, così come distinguere tra gemelli identici”.

Con la carta d’identità prevista verrà distribuita ad atleti, media e funzionari (The Japan Times)

Gli spettatori dell’evento invece non saranno soggetti a software di riconoscimento facciale ed useranno i biglietti tradizionali come in passato.