Contromisure Per Olimpiadi 2021 Esaminate Ieri In Riunione CIO

Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 si sono riuniti ieri, 25 settembre, per discutere le misure da adottare per le prossime Olimpiadi di Tokyo.

Durante l’incontro sono state esaminate più di 50 misure, progettate nel tentativo di massimizzare i risparmi sui costi e aumentare l’efficienza nella consegna dei Giochi.

Le misure sono suddivise in 4 categorie:

Il gruppo ha anche esaminato gli aggiornamenti sulle contromisure relative alla pandemia di coronavirus. Insieme con l’Organizzazione Mondiale della Sanità le contromisure sono state raggruppate in sette aree:

il presidente della Commissione di coordinamento di Tokyo 2020, John Coates, ha dichiarato:

“Queste misure segnano un passo in avanti verso la realizzazione di Giochi sicuri. È nostro dovere nei confronti del pubblico mettere in atto queste misure in questi tempi difficili. Non abbiamo lasciato nulla di intentato e continueremo a cercare ulteriori opportunità nei prossimi mesi. Riorganizzare un’Olimpiade ha richiesto che il Movimento Olimpico sia più forte insieme. Il “modello di Tokyo” diventerà un progetto che andrà a beneficio dei futuri Comitati Organizzatori per molti anni a venire”.