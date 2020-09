Prove Fisiche Pre Gara Ai Campionati Cinesi Per “Avere Atleti Più Forti”

CAMPIONATI CINESI DI NUOTO 2020

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato alcuni risultati dei Campionati cinesi di nuoto in vasca lunga. La particolarità di questa manifestazione è stata che gli atleti sono stati sottoposti ad alcuni test pre gara. Solo chi aveva superato le prove fisiche poteva accedere alle finali.

Le prove fisiche si sono svolte dal 22 al 23 settembre nell’ambito dell’applicazione del protocollo anti contagio da coronavirus.

Xinhuanet, riporta che secondo i requisiti dell’Amministrazione generale dello sport cinese, solo chi ha superato i test fisici standard può qualificarsi per le finali del campionato.

Le prove fisiche da superare erano:

salti verticali

sprint di 30 metri

pull-up

allenamento della forza muscolare del tronco

corse di 3.000 metri

Questi test non sono stati superati da atleti come Yu Hexin, che ha stabilito il record nazionale cinese nelle batterie dei 50 metri stile libero. A lui, come ad altri, è stata dunque negata la possibilità di migliorarsi in finale.

Anche Wang Jianjiahe, record continentale nei 1500 metri stile libero femminili nelle batterie, non ha gareggiato nella finale per lo stesso motivo.

Wang ha dichiarato ai media dopo la gara:

“Non è che stiamo trascurando l’importanza della forza fisica”. “Penso però che decidere i primi otto classificati in base ai test fisici sia ingiusto”. (Sixth tone)

Fu Yuanhui, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici del 2016, esclusa dalle finali del campionato, ha dichiarato:

“Mi stavo allenando per le prove fisiche prima dei campionati. Allenamento duro”. “Ho fatto grandi progressi in questo senso, nonostante mi sia perso la finale”. (Sixthtone.com)

Zhou Jihong, presidente dell’Associazione cinese di nuoto, ha detto domenica che “gli atleti nazionali non hanno una preparazione fisica di base, e la nuova regola non farà altro che renderli più forti. Come tale, questi test di fitness pre-gara continueranno anche in futuro.