Nächste Runde International Swimming League mit Koch, Foos, Kusch, Diener

2019 International Swimming League: Lewisville (Group B, Match 1)

19. bis 20.10.2019

25 m Bahn

The LISD Westside Aquatic Center – Lewisville, TX

Group B: Iron, LA Current, London Roar, New York Breakers

Die Wettkämpfe der International Swimming League gehen in die zweite Runde. In Lewisville, Texas – USA, werden auch Christian Diener (London Roar) sowie Marco Koch, Reva Foos und Marius Kusch für die New York Breakers an den Start gehen.

Adam Peaty wird nicht in den USA starten, jedoch sind die u.a. die Starschwimmer Cate und Bronte Campbell, Kyle Chalmers und Jeanette Otteson für London Roar dabei.

Das LA Current Team kann u.a. mit Ryan Murphy, Kathleen Baker, Nathan Adrian, Matt Grevers aufwarten. Katinka Hosszu führt das Iron Team an, unter ihren Teamkameraden sind Ranomi Kromowidjojo und Vlad Morozov.

Die New York Breakers schwimmen und Punkte und Platzierungen mit u.a. Michael Andrew, den drei deutschen Teilnehmern, Pernille Blume, Jacob Pebley und Lia Neal.

London Roar

LA Current

MEN WOMEN Ryan Murphy Kathleen Baker Tom Shields Leah Smith Jack Conger Kendyl Stewart Dylan Carter Margo Geer Josh Prenot Farida Osman Chase Kalisz Katie Mclaughlin Will Licon Amy Bilquist Blake Pieroni Annie Lazor Michael Chadwick Aly Tetzloff Ryan Held Andi Murez Nathan Adrian Ella Eastin Matt Grevers Beryl Gastaldello Felipe Lima Anastasiya Gorbenko Andrew Seliskar

Iron

New York Breakers