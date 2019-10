Military World Games: Lisa Höpink, Max Pilger erreichen Finalläufe

7. CISM MILITARY WORLD GAMES

19. bis 23. Oktober

Wuhan, China

Bei den Military World Games starten für Deutschland: Robin Backhaus, Catrin Breier, Florian Eckel, Johanna Friedrich, Lisa Höpink, Max Pilger, Erik Steinhagen, Vanessa Sydow, Damian Wierling und Poul Zellmann.

Am ersten Wettkampftag erreichte Lisa Höpink das Finale über 50 m Freistil und belegte in 25,70 Sekunden den 7. Platz. Max Pilger schlug über 100 m Brust in 1:02,15 an, schnell genug für den 6. Platz.

Poul Zellmann ist im Moment sehr beschäftigt, startete er doch an den vergangenen Wochenenden in den USA und dann in Italien für sein ISL Team, die Aqua Centurions.