Filippo Magnini Si Difende E Dice La Sua: “Ho Usato Integratori Legali”

BUONA LETTURA !! Ieri è stata per me una giornata importante, ho fatto una tavola rotonda con alcuni giornalisti per raccontare finalmente con la mia voce tutto quello che è accaduto in questi ultimi 2 anni, l incubo che ho vissuto e come si è arrivati alla mia condanna. Mi spiace che ancora una volta si dà più spazio a sfumature di Gossip piuttosto che ai fatti reali che ho minuziosamente descritto e che sono ben più gravi e importanti. Allego in questo post le pagine del MIO DISCORSO fatto ieri in conferenza! #iamdopingfree #sempre #persempre