Filippo Magnini: La Procura NADO Chiede Otto Anni Di Deferimento

Il Procuratore Capo della Procura Nado Italia, dott. Pierfilippo Laviani ha chiesto la sanzione di otto anni di deferimento per l’ex campione mondiale Filippo Magnini.

Le violazioni del codice Wada contestate all’inizio dell’indagine erano:

uso o tentato uso di sostanze dopanti

favoreggiamento

A queste si aggiunge la somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata, che di fatto aggrava la posizione dell’ex capitano della nazionale di nuoto.

Per Michele Santucci, sono stati invece chiesti 4 anni di deferimento. La posizione di Santucci riguarda soltanto l’uso o il tentato uso di sostanze dopanti.

Sulle presunte violazioni si pronuncerà il Tribunale Nado Italia – Sezione di Pesaro.

L’INDAGINE

Nei primi giorni di Ottobre 2017 la Procura Antidoping Nado Italia ha aperto un fascicolo nei confronti di Filippo Magnini e Michele Santucci

I nuotatori venivano iscritti nel registro degli indagati per la violazione degli art.2.2 (uso o tentato uso di sostanze dopanti) e 2.9 (favoreggiamento) del codice Wada per un presunto acquisto di sostanze dopanti provenienti dalla Cina.

Alla fine di Ottobre 2017 presso la Procura Antidoping di NADO Italia si svolgevano le prime audizioni. Queste riguardavano l’indagine portata avanti dalla Procura di Pesaro nei confronti del medico nutrizionista Guido Porcellini.

Il preparatore atletico Guido Porcellini era stato già condannato in primo grado nel 2015 per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. Nel mese di Giugno 2017 finisce di nuovo nella tempesta giudiziaria.

Nell’ambito delle perquisizioni svolte dal Nucleo Anti Sofisticazioni dei Carabinieri presso lo studio professionale del Porcellini, sito nella città di Pesaro, veniva fuori il nome del Campione Filippo Magnini e di altri nuotatori.

La Procura Della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nell’indagine penale ha escluso coinvolgimenti diretti dei due atleti nelle violazioni contestate al dott. Porcellini. L’indagine, dunque è andata avanti per ciò che riguarda la giurisdizione sportiva antidoping.

Filippo Magnini

Filippo Magnini, ex capitano della nazionale di nuoto si è ritirato ufficialmente dalle competizioni lo scorso 2 Dicembre 2017.

Magnini è ancora tesserato con il Circolo Canottieri Aniene di Roma.

In seguito alle audizioni presso la Procura Federale a Roma, Magnini dichiarava: ““Abbiamo chiarito tutto, ma non possiamo parlare”. “Non possiamo parlare perché ci sono ancora in corso le indagini. Come mi sento? Normale, mi sento normalissimo”.

Filippo Magnini è co-ideatore e testimonial del progetto “I AM DOPING FREE”. Punta a sensibilizzare gli sportivi ad evitare facili scorciatoie, e debellare l’utilizzo del doping nella pratica sportiva. L’atleta è impegnato attivamente in questa campagna dal 2015. Sempre presente in eventi e manifestazioni organizzate al fine di promuovere la prevenzione, l’informazione e la dissuasione, e proponendo come alternative la pratica intensiva dell’attività fisica, la programmazione dell’allenamento e la preservazione dei valori assoluti dello sport.

LE PARTECIPAZIONI E MEDAGLIE INTERNAZIONALI

OLIMPIADI:

2004 ATENE: Bronzo con la 4×200 stile libero

con la 4×200 stile libero 2008 PECHINO

2012 LONDRA

CAMPIONATI DEL MONDO:

2003 BARCELLONA

2005 MONTREAL: Oro nei 100 stile libero (48.12)

nei 100 stile libero (48.12) 2007 MELBOURNE: Oro nei 100 stile libero (48.43), Argento con la 4×100 stile libero

nei 100 stile libero (48.43), con la 4×100 stile libero 2009 ROMA

2011 SHANGHAI

2015 KAZAN: Bronzo conla 4×100 stile libero

MONDIALI IN VASCA CORTA:

2006 SHANGHAI: Argento 100 stile libero (47.31), Argento 200 stile libero (1:43.78), Oro 4×100 stile libero, Or o 4×200 stile libero

100 stile libero (47.31), 200 stile libero (1:43.78), 4×100 stile libero, o 4×200 stile libero 2008 MANCHESTER: Argento 100 stile libero (46.70), Bronzo 4×200 stile libero

100 stile libero (46.70), 4×200 stile libero 2010 DUBAI

2014 DOHA: Argento con la 4×200 stile libero, Bronzo con la 4×50 stile libero

CAMPIONATI EUROPEI:

2004 MADRID: Oro 1 00 stile libero (48.87), Bronzo 200 stile libero (1:48.69), Oro 4×100 stile libero, Oro 4×200 stile libero

00 stile libero (48.87), 200 stile libero (1:48.69), 4×100 stile libero, 4×200 stile libero 2006 BUDAPEST: Oro 100 stile libero (48.79), Bronzo 200 stile libero (1:47.57), Oro 4×100 stile libero, Oro 4×200 stile libero

100 stile libero (48.79), 200 stile libero (1:47.57), 4×100 stile libero, 4×200 stile libero 2008 EINDHOVEN: Bronzo 100 stile libero (48.53), Argento 4×100 stile libero, Or o 4×200 stile libero

100 stile libero (48.53), 4×100 stile libero, o 4×200 stile libero 2010 BUDAPEST

2012 DEBRECEN: Oro 100 stile libero (48.77), Argento 4×100 stile libero, Argento 4×200 stile libero, Oro 4×100 mista

100 stile libero (48.77), 4×100 stile libero, 4×200 stile libero, 4×100 mista 2014 BERLINO: Bronzo 4×100 stile libero

4×100 stile libero 2016 LONDRA: Argento 4×100 stile libero, Bronzo 4×200 stile libero

EUROPEI IN VASCA CORTA:

2003 DUBLINO: Argento 100 stile (47.32)

100 stile (47.32) 2004 VIENNA: Argento 100 stile libero (47.66), Oro 200 stile libero (1:44.57)

100 stile libero (47.66), 200 stile libero (1:44.57) 2005 TRIESTE: Oro 100 stile libero (46.52), Oro 200 stile libero (1:42.89)

100 stile libero (46.52), 200 stile libero (1:42.89) 2006 HELSINKI: Oro 100 stile libero (46.81), Oro 200 stile libero (1:42.54), Bronz o 4×50 mista

100 stile libero (46.81), 200 stile libero (1:42.54), o 4×50 mista 2007 DEBRECEN: Bronzo 100 stile libero (46.90), Oro 200 stile libero (1:43.50)

100 stile libero (46.90), 200 stile libero (1:43.50) 2008 FIUME: Bronzo 100 stile libero (46.62), Argento 4×50 stile libero, Oro 4×50 mista

100 stile libero (46.62), 4×50 stile libero, 4×50 mista 2009 INSTANBUL: Bronzo 4×50 stile libero

4×50 stile libero 2010 EINDHOVEN: Oro 4×50 stile libero, Argento 4×50 mista

4×50 stile libero, 4×50 mista 2011 STETTINO: Argento 200 stile libero (1:43.20)

200 stile libero (1:43.20) 2013 HERNING: Bronzo 200 stile libero (1:43.34), Argento 4×50 stile libero

200 stile libero (1:43.34), 4×50 stile libero 2015 NETANYA: Argento 4×50 stile libero

GIOCHI DEL MEDITERRANEO

2005 ALMERIA: Argento 100 stile libero (49.37)

100 stile libero (49.37) 2009 PESCARA: Argento 100 stile libero (48.27), Oro 4×200 stile libero

CAMPIONATI ITALIANI