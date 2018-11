Bolzano: Scozzoli Vincente Anche Sui 100Ra. Tutti I Risultati Del Day2

22° SWIMMEETING SUDTIROL 2018 – BOLZANO

Nella seconda ed ultima giornata di gare a Bolzano, si sono rivisti in vasca gli atleti protagonisti delle gare di ieri.

Questo il programma delle gare individuali di oggi, domenica 4 Novembre.

100m farfalla femm.+masch

50m dorso femm.+masch.

100m rana femm.+masch.

50m S.L. femm.+masch.

100 metri farfalla femminili

Dahlia Kelsi 55.98 Kendyll Stewart 56.79 Elena Di Liddo 58.47

La statunitense Dahlia Kelsi è unica atleta a scendere sotto i 56 secondi. Tocca per prima la piastra in 55.98, seguita dalla compagna di squadra Kendyl Stewart con 56.79.

Sale sul podio anche Elena Di Liddo, che in questo evento ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Glasgow, la scorsa estate. Il tempo di 58.47 rispecchia il periodo dell’anno.

Si ripropone dunque lo stesso ordine arrivo della gara dei 50 metri farfalla, disputata ieri pomeriggio.

100 metri farfalla maschili

Marius Kusch 50.86 Piero Codia 52.36 Daniel Zaitsev 53.22

Dopo aver vinto ieri i 50 metri farfalla, il tedesco Marius Kusch fa sua anche la gara dei 100 metri. Tocca per primo con il tempo di 50.86, un secondo e mezzo circa prima del campione europeo sulla distanza (vasca lunga) Piero Codia (52.22). Chiude il podio l’atleta proveniente dall’Estonia, Daniel Zaitsev con 53.22.

50 metri dorso femminili

La detentrice del Record del Mondo in vasca lunga Kathleen Baker, ieri aveva siglato il nuovo Record della Manifestazione nei 100 metri dorso.

La Baker si aggiudica anche la gara veloce dello stile farfalla, scendendo sotto i 28 secondi, con il tempo di 27.54.

Seconda la detentrice del record italiano, Margherita Panziera. L’atleta CC Aniene ferma il crono a 28.03.

Chiude il podio l’americana Ali Deloof, a due decimi dalla Panziera, con il tempo di 28.23

100 metri rana femminili

La detentrice del record italiano assoluto su questa distanza, Martina Carraro, chiude prima in 1:06.78.

L’atleta del Nuoto Club Azzurra ’91 è l’unica a scendere sotto il minuto e 07. Seconda Maria Romanchuk con 1:07.24 e terza l’instancabile Kathleen Baker, con 1:07.49

100 metri rana maschili

Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi tornano a sfidarsi sui 100 metri rana.

Fabio Scozzoli è vice campione europeo in vasca corta in questa gara e detiene il record italiano assoluto.

A Bolzano ottiene il primo posto sia nei 50 che nei 100 metri rana, stasera con il tempo di 58.07.

Nicolò Martinenghi al suo debutto in gara dopo l’infortunio, tocca a poco più di 5 decimi da Scozzoli.

In questi due giorni di gare Martinenghi ha dimostrato e confermato di essere completamente guarito. Rivedremo entrambi i ranisti la settimana prossima a Genova, per il Trofeo “Nico Sapio”. In quella occasione, Martinenghi potrà tentare di conquistare la qualificazione ai prossimi mondiali in vasca corta, in programma ad Hangzhou il mese prossimo.

50 stile libero femminili

Kelsi Dahlia 24.51 Lia Neal 25.09 Erika Ferraioli 25.10

Kelsi Dahlia abbatte il muro dei 25 secondi e vince la gara veloce dello stile libero con il tempo di 24.51. E’ il secondo oro della giornata per l’atleta statunitense, dopo quello conquistato nei 00 metri farfalla.

Seconda la compagna di squadra Lia Neal con 25.09.

L’azzurra Erika Ferraioli chiude terza in 25.10.

50 stile libero maschili

Marius Kusch 21.99 Michael Chadwick 22.06 Marco Orsi 22.23

Secondo oro della giornata anche per Marius Kusch. Dopo il successo nei 100 metri farfalla, tocca per primo anche nei 50 stile libero, scendendo di un centesimo sotto i 22 secondi. Secondo gradino del podio per lo statunitense Michael Chadwick, in ritardo di appena 7 centesimi di secondo.

Terzo Marco Orsi con 22.23. Il tempo limite per la qualificazione ai Mondiali in vasca corta cinesi, è fissato nei 50 stile libero a 21.10.

Il “bomber” Marco Orsi dovrà ora tentare di catturare quel tempo al trofeo Nico Sapio di Genova, oppure al “Mussi-Lombardo-Femiano” a Livorno.

