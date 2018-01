20e Euro Meet : vidéos des courses Kolesnikov, Sjöström, Peaty, Proud

20e Euro Meet

26-28 janvier, 2018

Centre Aquatique d’Coque, Luxembourg-Kirchberg

50m

Informations

La 20e édition de l’Euro Meet a eu lieu le weekend dernier à Luxembourg-Kirchberg. Hormis les nageurs Luxembourgeois (Raphaël Stacchiotti, Monique Olivier, Jackie Banky, Rémi Fabiani, Max Mannes…) les stars étrangères ont montré leur forme avant les championnats d’Europe. La Suédoise Sarah Sjöström a collectionné les médailles (4 en or et 2 en argent), le jeune Russe Kliment Kolesnikov en a pris trois et James Guy, Sarah Köhler, Georgia Davies, Jessica Steiger et Adam Peaty en ont décroché deux chacun. Le français Geoffroy Mathieu a signé une belle performance dans le 200m dos.

Revivez ci-dessous quelques courses du weekend, avec l’autorisation de l’Euro Meet (cliquez ici pour toutes les vidéos des courses) :

100m papillon dames

Sarah Sjöström (SUE), détentrice du record du monde, battait le record du championnats avec un temps de 56.77 au 100 papillon.

Vidéo avec l’autorisation de Euro Meet

50m brasse messieurs

Adam Peaty (GBR) a battu son propre record du meeting, établi en 2017, avec 26.94 (contre 27.02) ; il devient le premier nageur en dessous de 27 secondes en 2018.

Vidéo avec l’autorisation de Euro Meet

100m brasse messieurs

Adam Peaty a aussi signé le 100m brasse le plus rapide du monde de 2018 avec 59.62.

Vidéo avec l’autorisation de Euro Meet

50m nage libre messieurs

Ben Proud (GBR) a gagné le 50m libre avec 21.89, le premier nageur en dessous des 22 secondes de 2018.

Vidéo avec l’autorisation de Euro Meet

100 nage libre messieurs

Kliment Kolesnikov (RUS) a empoché la médaille d’or du 100m NL avec une meilleure performance personnelle de 48.52, le temps le plus rapide du monde cette année.

Vidéo avec l’autorisation de Euro Meet

200m dos messieurs

Geoffroy Mathieu (FRA) a décroché la victoire dans le 200 dos, sa nage forte, en 2.00.91.

Vidéo avec l’autorisation de Euro Meet (encore de vidéos ici)