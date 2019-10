Video : Caeleb Dressel nage 21.3 en finale des Skins à Naples + d’autres videos

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2019 : GROUPE A, ETAPE 2 – NAPLES

Samedi 12 octobre – Dimanche 13 octobre

19h heure locale (UTC+2)

Naples, Italie

Piscina Felice Scandalone, Via Giochi del Mediterraneo

Bassin de 25 m

Groupe A: Cali Condors, DC Trident, Energy Standard, Aqua Centurions

Résultats complets jour 1

Résultats complets jour 2

Caeleb Dressel a fait une entrée remarquée en International Swimming League. Absent la semaine dernière lors de la première étape à Indianapolis, il a remporté ce week-end à Naples le titre de MVP, les 5 000 $ de bonus qui vont avec et les triple points tant convoités de l’épreuve des Skins.

L’étape n’a cependant pas été totalement parfaite puisque Chad Le Clos (Energy Standard) l’a empêché de remporter le 100 m papillon à un centième près, mais les Cali Condors ne pouvaient pas en attendre plus de leur capitaine et superstar lors de son premier week-end de compétition. Sa performance la plus impressionnante est sans doute celle qu’il a réalisée lors des épreuves de Skins, une série de 3 épreuves de 50 m nage libre que les nageurs (qualifiés) doivent enchainer en 9 minutes. L’Américain a nagé ses 3 épreuves en 21.05, 21.31 et 21.33, devançant le gagnant de la semaine dernière Florent Manaudou d’1.8s lors de la finale.

Vous pouvez regarder la vidéo de la finale ci-dessous, ainsi que d’autres vidéos sélectionnées des courses de Naples :

Caeleb Dressel (Cali Condors) vs Florent Manaudou (Energy Standard) en finale du 50 m nage libre SKINS messieurs :

Caeleb Dressel vs Florent Manaudou lors du 50 m nage libre messieurs :

Sarah Sjostrom (Energy Standard) vs Femke Heemskerk (Energy Standard) en finale du 50 m nage libre SKINS dames :

Chad Le Clos (Energy Standard) vs Caeleb Dressel (Cali Condors) lors du 100 m papillon messieurs

Relais 4×100 m 4 nages messieurs