Urlando, 17 ans et 3ème performeur mondial cette saison sur 200 papillon

Ce week-end le jeune américain de 17 ans Gianluca Urlando en compétition au Mel Jazac Jr international Meet a volé la vedette aux stars Canadiennes. Il a établi 5 nouveaux records personnels et plusieurs records de la compétition. Sa course la plus notable s’est déroulée hier soir en finale du 200 papillon où il a complètement écrasé la concurrence remportant l’épreuve avec 8 secondes d’avance sur le deuxième en 1:54.35. Son ancienne marque était quasiment une seconde plus lente et datait de l’été dernier aux Championnats Nationaux Américains Phillips 66 en 1:55.21.

Non seulement il a complètement surpassé le record de la compétition qui avait 11 ans et appartenait à Adam Sioui en 1:58.12, son temps est aussi le troisième temps mondial cette saison. Plus tôt en 2019 au meeting Speedo Sectionals College Station Urlando avait nagé 1:55.76 ce qui le plaçait 6ème mondial et le 1er Américain. Derrière lui le deuxième Américain n’est autre que Caeleb Dressel avec son 1:56.29 il y a une petite semaine au Atlanta Classic.

Avec les temps qu’il nage et la vitesse à laquelle il continue à progresser, Urlando se présente comme un sérieux candidat pour les JO de 2020 à Tokyo, en particulier sur le 200 papillon. Avec ce temps il y a trois ans aux sélections Olympiques des Etats-Unis il aurait remporté l’épreuve devant Michael Phelps (1:54.84) et Tom Shields (1:55.81).

De plus, sachant qu’il va participer aux Mondiaux Juniors cet été (et pas ceux toutes catégories) il est très possible qu’il ne soit pas complètement affûté actuellement. Il pourrait ainsi se rapprocher du record 17-18 ans des Etats-Unis de Michael Phelps de 2003, nouveau record du monde à l’époque en 1:53.93.

Quelques de ses autres temps du week-end:

200 nage libre: 1er – 1:47.56

100 papillon: 1er – 52.04