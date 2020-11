Top 5 Swimmers In Each Event Heading Into 2020 ISL Final

The semifinals have wrapped, and the top 4 teams are heading to the ISL final. We tally up the top 5 swimmers in each event across this year’s season so far.

We’ve been tracking the top 5 swimmers in each event based on combined results of all six meets so far. Here’s the breakdown of league-leading swims by team, with eliminated teams italicized:

Women’s Events Men’s Events Mixed Relay Total Total After Regular Season Total at Midseason Cali Condors 3 4 1 8 11 9 Energy Standard 4 2 6 9 10 LA Current 2 4 6 5 3 London Roar 2 4 6 2 5 Tokyo Frog Kings 4 1 5 2 2 Iron 1 2 3 4 2 NY Breakers 1 1 2 2 2 Toronto Titans 1 0 1 1 1 Aqua Centurions 0 0 0 1 2 DC Trident 0 0 0 0 1

TOP 5 SWIMMERS IN EACH EVENT – ISL 2020 SEASON

Stroke 50s include swims from the skin races. 100 free & 100 back include relay leadoffs. We’ve included the season-best for all ten teams in each relay.

Bolded, large-font swims indicate ISL records

WOMEN

SESSION 1

100 fly 200 back 200 breast 1 Beryl Gastaldello (LAC) – 55.32 Lisa Bratton (TOR) – 2:00.99 Lilly King (CAC) – 2:15.80 2 Sarah Sjostrom (ENS) – 55.35 Emily Seebohm (ENS) – 2:01.04 Emily Escobedo (NYB) – 2:16.51 3 Anastasiya Shkurdai (ENS) – 55.64 Amy Bilquist (DCT) – 2:01.29 Annie Lazor (LON) – 2:17.04 4 Kelsi Dahlia (CAC) – 55.64 Beata Nelson (CAC) – 2:01.31 Kelsey Wog (TOR) – 2:17.13 5 Maddie Banic (ENS) – 55.69 Kylie Masse (TOR) – 2:01.76 Molly Renshaw (NYB) – 2:17.80

4×100 free relay 1 ENS – 3:25.82 2 LON – 3:26.64 3 LAC – 3:27.77 4 CAC – 3:28.52 5 TOR – 3:30.76 6 TOK – 3:30.80 7 NYB – 3:31.56 8 DCT – 3:32.24 9 AQC – 3:33.38 10 IRO – 3:33.53

SESSION 2

SESSION 3

4×100 medley relay 1 ENS – 3:45.58 2 LON – 3:46.59 3 CAC – 3:47.13 4 TOR – 3:48.50 5 LAC – 3:49.42 6 TOK – 3:50.31 7 IRO – 3:51.08 8 DCT – 3:51.11 9 NYB – 3:51.29 10 AQC – 3:55.22

SESSION 4

100 free 200 fly 100 back 100 IM 1 Siobhan Haughey (ENS) – 51.12 Suzuka Hasegawa (TOK) – 2:03.12 Olivia Smoliga (CAC) – 55.62 Beryl Gastaldello (LAC) – 57.43 2 Beryl Gastaldello (LAC) – 51.16 Hali Flickinger (CAC) – 2:04.18 Kira Toussaint (LON) – 55.68 Sarah Sjostrom (ENS) – 57.74 3 Sarah Sjostrom (ENS) – 51.17 Katinka Hosszu (IRO) – 2:05.45 Kylie Masse (TOR) – 56.04 Runa Imai (TOK) – 57.77 4 Abbey Weitzeil (LAC) – 51.26 Svetlana Chimrova (NYB) – 2:05.56 Emily Seebohm (ENS) – 56.17 Anastasia Gorbenko (LAC) – 57.90 5 Freya Anderson (LON) – 51.43 Sakiko Shimizu (TOK) – 2:05.72 Rio Shirai (TOK) – 56.26 Melanie Margalis (CAC) – 57.94

SESSION 5

SESSION 6

400 IM 1 Yui Ohashi (TOK) – 4:23.25 2 Sydney Pickrem (LON) – 4:23.68 3 Melanie Margalis (CAC) – 4:25.48 4 Abbie Wood (NYB) – 4:25.65 5 Hali Flickinger (CAC) – 4:27.07

MEN

SESSION 1

SESSION 2

4×100 free relay 1 LAC – 3:04.78 2 AQC – 3:04.93 3 CAC – 3:04.98 4 ENS – 3:05.72 5 TOR – 3:05.80 6 LON – 3:06.50 7 TOK – 3:07.88 8 DCT – 3:08.12 9 IRO – 3:08.20 10 NYB – 3:09.23

SESSION 3

50 back 400 free 1 Ryan Murphy (LAC) – 22.75 Danas Rapsys (ENS) – 3:35.49 2 Christian Diener (LON) – 22.76 Felix Auboeck (NYB) – 3:37.48 3 Coleman Stewart (CAC) – 22.84 Tom Dean (LON) – 3:37.87 4 Guilherme Guido (LON) – 22.86 Mykhailo Romanchuk (AQC) – 3:38.93 5 Shane Ryan (TOR) – 22.86 Zane Grothe (DCT) – 3:39.34

4×100 medley relay 1 LON – 3:19.50 2 ENS – 3:19.55 3 LAC – 3:20.61 4 CAC – 3:20.96 5 AQC – 3:22.07 6 TOK – 3:22.31 7 IRO – 3:23.27 8 TOR – 3:24.78 9 DCT – 3:25.70 10 NYB – 3:25.76

SESSION 4

100 free 200 fly 100 back 100 IM 1 Caeleb Dressel (CAC) – 45.20 Tom Shields (LAC) – 1:49.02 Kliment Kolesnikov (ENS) – 49.16 Caeleb Dressel (CAC) – 49.88 **WR** 2 Zach Apple (DCT) – 45.74 Eddie Wang (CAC) – 1:49.89 Guilherme Guido (LON) – 49.40 Marcin Cieslak (CAC) – 51.14 3 Maxime Rooney (LAC) – 45.86 Chad le Clos (ENS) – 1:50.24 Ryan Murphy (LAC) – 49.62 Vladimir Morozov (TOK) – 51.46 4 Florent Manaudou (ENS) – 45.92 Vini Lanza (LON) – 1:50.64 Robert Glinta (IRO) – 49.64 Florent Manaudou (ENS) – 51.49 5 Alessandro Miressi (AQC) – 46.03 Tomoru Honda (TOK) – 1:51.03 Coleman Stewart (CAC) – 49.66 Michael Andrew (NYB) – 51.64

SESSION 5

SESSION 6

400 IM 1 Kosuke Hagino (TOK) – 4:01.41 2 David Verraszto (IRO) – 4:03.52 3 Brandonn Almeida (NYB) – 4:03.61 4 Max Litchfield (ENS) – 4:03.76 5 Leonardo Santos (IRO) – 4:04.16

Mixed Relay