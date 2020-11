Tom Shields In Staffetta 2° Frazione Farfalla Più Veloce Della Storia 48.14

Tom Shields ha nuotato ieri sera nella staffetta 4×100 metri misti maschili la seconda frazione nello stile farfalla più veloce della storia.

In gara con la squadra LA Current, Shields è sceso in acqua nella terza frazione della staffetta producendo l’incredibile crono di 48.14.

Vediamo nello specifico, confrontandolo con gli altri concorrenti in acqua.

STAFFETTA 4X100 METRI MISTI UOMINI

Frazione dorso

SWIMMER SPLIT Ryan Murphy (LAC) 49.90 Coleman Stewart (CAC) 49.92 Robert Glinta (IRO) 49.96 Radoslaw Kawecki (CAC) 50.31 Guilherme Basseto (IRO) 50.32 Shane Ryan (TOR) 50.42 Apostolos Christou (LAC) 51.09 Cole Pratt (TOR) 51.30

Rana

SWIMMER SPLIT Felipe Silva (LAC) 56.51 Emre Sakci (IRO) 56.55 Will Licon (LAC) 56.58 Nic Fink (CAC) 56.76 Anton McKee (TOR) 56.84 Ross Murdoch (IRO) 57.51 Kevin Cordes (CAC) 57.89 Erik Persson (TOR) 58.01

Farfalla

Stile libero

Le frazioni a dorso di Ryan Murphy, Coleman Stewart e Robert Glinta sono state nuotate tutte a 49.9. Anche i ranisti sono stati molto vicini tra loro con Felipe Silva più veloce di tutti in 56.51.

La frazione a farfalla, invece, è stata la chiave per cambiare le carte in tavola.

In un testa a testa con Caeleb Dressel, che era chiaramente in buona forma, Tom Shields ha dato spettacolo. Con una frazione di 48.14 ha consegnato a Maxime Rooney il vantaggio necessario per andare a vincere la sfida con i Cali Condors.

La frazione di Shields di ieri sera è la seconda più veloce della storia.

Proprio Tom Shields nel 2015 in occasione di un Duel in the Pool ha fatto registrare il tempo di 48.07 nella sua frazione della 4×100 misti maschili.

Il record del mondo in vasca corta nei 100 metri farfalla appartiene ad oggi a Chad le Clos ed è stato stabilito ai Mondiali in vasca corta di Windsor del 2016 in 48.08.

Dal nostro recap

4X100 MISTA MASCHILE

Nonostante la buona prestazione dei Cali Condors gli LA Current difendono il ruolo di favoriti e conquistano la staffetta mista maschile. 48.14 per Shields che nuota 8 decimi in meno di Caeleb Dressel e fa la differenza per il risultato finale. Scelta per la skin quindi in mano agli LA Current che potrebbero puntare tutto ancora una volta su Ryan Murphy.