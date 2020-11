Risultati E Recap Live Della Seconda Semifinale ISL 2020

Seconda semifinale al via alla Duna Arena di Budapest, qui risultati e recap live delle gare. In acqua oggi, a contendersi i 2 posti in finale ci sono:

I primi due classificati della semi faranno compagnia a Energy Standard e London Roar in finale. Grande attesa per le gare della velocità femminile e per il ritorno in acqua di Caeleb Dressel dopo la breve pausa. La giornata di oggi si concluderà con le staffette miste maschili e femminili, fondamentali perchè le squadre vincenti potranno decidere in quale stile disputare le skin race di domani. Le staffette attribuiscono il doppio dei punti e le skin race in triplo.

PROGRAMMA GARE SEMIFINALE 2 DAY 1

100 farfalla

200 dorso

200 rana

4×100 stile donne

50 stile libero

200 misti

50 rana

4×100 stile uomini

50 dorso

400 stile libero

4×100 mista uomini e donne

RISULTATI LIVE

100 FARFALLA FEMMINILI

La sfida tra Cali Condor e La Current inizia fin dalla prima gara di giornata. Vince Beryl Gastaldello per la squadra losangelina con il tempo di 55.32 che si migliora nettamente. Seconda per i Condors Khelsi Dhalia con 55.64.

100 FARFALLA MASCHILI

Prima delle molte fatiche previste per Caeleb Dressel nella serata di oggi. Vince con 9 centesimi di vantaggio su Shields ed è il primo in questa ISL 2020 a scendere sotto i 49″, 48.92 e 15 punti per lui. Nessun punto per la squadra di Toronto.

200 DORSO FEMMINILI

Torna a gareggiare nei 200 dorso Katinka Hosszu dopo averli nuotati solamente nel primo match della stagione. La gara però si gioca tra Beata Nelson e il duo canadese Bratton/Masse. Vince Lisa Nelson in 2:01.65 davanti a Kyle Masse e Hali Flickinger che rimonta sulla Bratton nel finale.

200 DORSO MASCHILI

Rompe gli indugi Ryan Murphy che passa ai 50 metri in 24.93 e crea il vuoto attorno a se. A metà gara il vantaggio su Kawecki in seconda posizione, supera il secondo. Vince con 1:47.48 e realizza un jackpot di 19 punti utili agli LA Current e anche alla classifica MVP generale che lo vede per ora in 4° posizione.

200 RANA FEMMINILI

Lilly King non vuole correre il rischio di dare speranze alle avversarie e parte forte, 1:05.47 a metà gara. Ma Kelsey Wog rimonta dalla corsia 7 e nuotano 75 metri appaiate. La spunta poi Lilly King che nonostante il dispendio energetico iniziale riesce a mantenere la posizione e concludere in 2:16.79.

200 RANA MASCHILI

Non completa la rimonta Anton McKee che si ferma a 14 centesimi da Will Licon che vince in 2:02.47. Nic Fink aiuta i Cali Condors notoriamente in difficoltà nella rana e porta 5 punti alla squadra.

4X100 STILE LIBERO FEMMINILE

Sfida accesa tra Cali Condors e LA Current nella staffetta femminile. La squadra di Cali vince la gara ma la somma delle due formazioni porta gli LA Current ad accumulare più punti degli avversari.

CLASSIFICA PROVVISORIA

50 STILE LIBERO MASCHILI

20.28

Caeleb Dressel nuota a soli 4 centesimi dal suo Record del Mondo e conquista un jackpot di 15 punti. Dietro di lui Gkolomeev e Ress sotto i 21 secondi 20.80 per il greco e 20.97 per il compagno di squadra di Dressel.

50 STILE LIBERO FEMMINILI

Ranomi Kromowidjojo dà il via al tentativo di rimonta degli Iron sui Toronto Titans. Vince in 23.37 davanti alla coppia Current Weitzeil e Gastaldello. I Toronto Titans accusano anche la squalifica di Michelle Coleman e perdono 2 punti sul totale di squadra.

200 MISTI MASCHILI

Leonardo Santos scappa nelle prime frazione e resiste alla rimonta degli avversari. 1:52.06 e seconda vittoria Iron di fila. Tutti gli atleti in acqua portano punti alle rispettive squadre.

200 MISTI FEMMINILI

Gara femminile molto più incerta con l’israeliana Gorbenko che vince sulla Wog. Katinka Hosszu è solo 6° e non sembra aver trovato lo stato di forma in questi giorni di riposo. Gli LA Current si avvicinano pericolosamente ai Cali Condors, un solo punto li separa.

50 RANA MASCHILI

Emre Sakci nel giorno del suo compleanno si regala un ottimo 50 rana da 25.54. Una gara sporcata da un arrivo imperfetto che porta comunque il gigante turco a conquistare 24 punti utili agli Iron.

50 RANA FEMMINILI

