Sun Yang et Fu Yuanhui forfaits pour le reste de la Fina Champions Series

Après la fin du premier stop de la Fina Champions Series à Guangzhou en Chine, la majorité des nageurs chinois se sont retirés sur au moins une des deux prochaines étapes du circuit.

Les stars de la natation chinoise et médaillés de la première étape Sun Yang et Fu Yuanhui sont maintenant absents des start-listes pour les prochaines étapes à Budapest, Hongrie (11-12 Mai) et à Indianapolis, USA (31 Mai-1 juin) de la Fina Champions Swim Series.

Ces deux athlètes avec deux victoires individuelles à la maison devant le public Chinois ont remporté 20,000$. Sun a remporté le 200 et le 400 nage libre messieurs, Fu a remporté le 50 et 100 dos dames. Ils sont placés 15ème et 13ème respectivement au classement total des gains de la Champions Swim Séries après la première étape.

Toujours engagés pour Budapest, la star chinoise du dos messieurs Xu Jiayu sur 100 et 200 dos, Wang Shun sur le 200 4 nages, Li Bingjie sur le 200 et 400 nage libre et enfin Wang Jianjiahe sur 400 nage libre. Mais pour le moment il y a zéro nageur Chinois engagé pour l’étape à Indianapolis.