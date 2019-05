FINA Champions Swim Series 2019 : 880 000 $ attribués à Guangzhou

La première étape de la FINA Champions Swim Series 2019 s’est terminée à Guangzhou avec un total de 880 000 $ attribué à 58 nageurs. La Suédoise Sarah Sjostrom a pris la tête du classement des revenus cumulés en récoltant 31 000 $ de plus dimanche, ce qui lui permet de clôturer son week-end avec un total de 51 000 $. Lors de la deuxième journée de compétition, Sjostrom a remporté le 50 m papillon et le 100 m nage libre, et a terminé à la seconde place du 50 m nage libre et du relais 4×100 m 4 nages mixte.

La Hongroise Katinka Hosszu, qui menait le classement après la première journée de compétition, a ajouté 20 000 $ supplémentaires à sa cagnotte en gagnant les épreuves du 200 m dos et du 200 m 4 nages ce dimanche et conclut son week-end avec un total de 49 000 $.

L’Américain Michael Andrew a récolté 44 000 $ en s’alignant sur 7 épreuves lors du week-end, dont 25 000 $ le dimanche avec 5 épreuves. Une de celles-ci était le 50 m nage libre, où il a remplacé à la dernière minute l’Italien Andrea Vergani, suspendu, ce qui lui garantissait un revenu supplémentaire quel que soit le résultat de la course.

En règle générale, les nageurs invités sur de nombreuses épreuves, grâce à leurs performances antérieures, avaient un avantage financier sur ceux qui ont nagé rapidement pendant le week-end. Les récompenses sont en effet attribuées aux quatre places, et ce, même si les performances réalisées ne sont pas au rendez-vous. Par exemple, en fin de journée samedi, Hosszu n’a pas été à son niveau “de fer” en nageant 2:02 sur le 200 m nage libre et Andrew a été 7 secondes plus lent sur le 200m 4 nages qu’il ne l’a été à Richmond la semaine dernière.

Aucun Français ne s’était engagé à Guangzhou, mais Mehdy Metella participera à la seconde étape, qui se déroulera les 11 et 12 mai à Budapest, Hongrie. Il s’alignera sur 100 m nage libre, aux côtés des Russes Vladimir Morozov et Kliment Kolesnikov, et du Belge Pieter Timmers.

Tableau de gains – étape de Guangzhou

1e 2e 3e 4e Récompenses individuelles Récompenses en relais Récompenses totales Sarah Sjostrom Suède 4 1 0 0 48 000 $ 3 000 $ 51 000 $ Katinka Hosszu Hongrie 3 0 1 2 46 000 $ 3 000 $ 49 000 $ Michael Andrew USA 0 1 3 3 41 000 $ 3 000 $ 44 000 $ Kelsi Dahlia USA 0 3 0 0 24 000 $ 4 000 $ 28 000 $ Chad Le Clos Afrique du Sud 0 1 1 2 24 000 $ 3 000 $ 27 000 $ Cate Campbell Australie 1 1 0 1 23 000 $ 3 000 $ 26 000 $ Ye Shiwen Chine 2 0 0 1 25 000 $ 25 000 $ Ranomi Kromowidjojo Pays-Bas 0 0 2 1 17 000 $ 8 000 $ 25 000 $ Kliment Kolesnikov Russie 1 1 0 1 23 000 $ 23 000 $ Ben Proud Grande-Bretagne 1 0 0 1 15 000 $ 8 000 $ 23 000 $ Vlad Morozov Russie 0 1 1 1 19 000 $ 2 000 $ 21 000 $ Molly Hannis USA 0 2 0 1 21 000 $ 21 000 $ Fu Yuanhui Chine 2 0 0 0 20 000 $ 20 000 $ Xu Jiayu Chine 2 0 0 0 20 000 $ 20 000 $ Sun Yang Chine 2 0 0 0 20 000 $ 20 000 $ Li Bingjie Chine 0 2 0 0 16 000 $ 3 000 $ 19 000 $ Fabio Scozzoli Italie 1 0 0 1 15 000 $ 4 000 $ 19 000 $ Georgia Davies Grande-Bretagne 0 1 1 0 14 000 $ 4 000 $ 18 000 $ Emily Seebohm Australie 0 0 1 2 16 000 $ 2 000 $ 18 000 $ Anton Chupkov Russie 1 1 0 0 18 000 $ 18 000 $ Imogen Clark Grande-Bretagne 1 0 0 1 15 000 $ 2 000 $ 17 000 $ Ryosuke Irie Japon 0 2 0 0 16 000 $ 16 000 $ Wang Shun Chine 1 0 1 0 16 000 $ 16 000 $ Qin Haiyang Chine 0 2 0 0 16 000 $ 16 000 $ Andrei Minakov Russie 1 0 0 0 10 000 $ 5 000 $ 15 000 $ Yu Jingyao Chine 0 1 1 0 14 000 $ 14 000 $ Robert Glinta Roumanie 0 1 1 0 14 000 $ 14 000 $ Li Zhuhao Chine 0 1 1 0 14 000 $ 14 000 $ Wang Jianjiahe Chine 0 0 1 1 11 000 $ 2 000 $ 13 000 $ Danas Rapsys Lituanie 0 1 0 1 13 000 $ 13 000 $ Nicholas Santos Brésil 1 0 0 0 10 000 $ 3 000 $ 13 000 $ Pieter Timmers Belgique 1 0 0 0 10 000 $ 2 000 $ 12 000 $ Pernille Blume Danemark 0 0 2 0 12 000 $ 12 000 $ Zhang Yuhan Chine 0 0 1 1 11 000 $ 11 000 $ Yufei Zhang Chine 1 0 0 0 10 000 $ 10 000 $ Felipe Lima Brésil 1 0 0 0 10 000 $ 10 000 $ Masato Sakai Japon 1 0 0 0 10 000 $ 10 000 $ Joao Gomes Junior Brésil 0 1 0 0 8 000 $ 8 000 $ Liu Xiang Chine 0 1 0 0 8 000 $ 8 000 $ Gabriele Detti Italie 0 1 0 0 8 000 $ 8 000 $ Peng Xuwei Chine 0 1 0 0 8 000 $ 8 000 $ Kim Seoyeong Corée du Sud 0 1 0 0 8 000 $ 8 000 $ Dana Vollmer USA 0 0 0 1 5 000 $ 2 000 $ 7 000 $ Dmitriy Balandin Kazakhstan 0 0 0 1 5 000 $ 2 000 $ 7 000 $ Li Guanguan Chine 0 0 1 0 6 000 $ 6 000 $ Andrii Govorov Ukraine 0 0 1 0 6 000 $ 6 000 $ Wang Yizhe Chine 0 0 1 0 6 000 $ 6 000 $ Jack McLoughlin Australie 0 0 1 0 6 000 $ 6 000 $ Ippei Watanabe Japon 0 0 1 0 6 000 $ 6 000 $ Liu Yaxin Chine 0 0 1 0 6 000 $ 6 000 $ He Yun Chine 0 0 1 0 6 000 $ 6 000 $ Feng Junyang Chine 0 0 1 0 6 000 $ 6 000 $ Arno Kamminga Pays-Bas 0 0 1 0 6 000 $ 6 000 $ Zhou Min Chine 0 0 1 0 6 000 $ 6 000 $ Wang Zhou Chine 0 0 0 1 5 000 $ 5 000 $ Mykhalo Romanchuk Ukraine 0 0 0 1 5 000 $ 5 000 $ Anthony Ervin USA 0 0 0 1 5 000 $ 5 000 $ Li Binjie Chine 0 0 0 1 5 000 $ 5 000 $ Zhang Sishi Chine 0 0 0 1 5 000 $ 5 000 $ Totaux 812 000 $ 68 000 $ 880 000 $

Pour rappel, les récompenses sont attribuées comme suit (la FINA avait initialement proposé 2 000 $ pour la quatrième place aux relais, mais dans sa documentation finale les récompenses n’ont finalement été attribuées qu’aux trois premiers relais) :