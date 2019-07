Previsioni Mondiali-200M Dorso Donne: Da Budapest 2017 Nuove Protagoniste

CAMPIONATI MONDIALI FINA 2019 – GWANGJU

200 METRI DORSO DONNE

World Record: 2:04.06, Missy Franklin (USA), 2012

(USA), 2012 Championship Record: 2:04.76, Missy Franklin (USA), 2013

(USA), 2013 World Junior Record: 2:06.53, Regan Smith (USA), 2018

(USA), 2018 Defending World Champion: Emily Seebohm (AUS), 2:05.68

200 METRI DORSO DONNE RANKING 2018/2019

Quante cose possono cambiare in due anni?

Tante.

Dai Mondiali di Budapest 2017 la gara dei 200 metri dorso è una di quelle le cui protagoniste sono cambiate di più.

Non aspettiamo certo il ritorno di Missy Franklin, titolare del Record del Mondo.

La campionessa del mondo in carica, l’australiana Emily Seebohm, non sarà ai blocchi di partenza per non essere riuscita a qualificarsi ai trials australiani.

Un’altra protagonista di Budapest che rimane fuori dalla top 5 del ranking mondiale (e dalle nostre previsioni) è l’ungherese Katinka Hosszu.

Ai Mondiali 2017 perse l’oro negli ultimi 50 metri grazie ad una volata della Seebohm, l’anno prima, a Rio, a beffarla negli ultimi metri fu l’americana Maya Dirado.

Ora in cima alla classifica mondiale ed alle previsioni, c’è l’italiana Margherita Panziera.

Margherita ha dimostrato nelle ultime 2 stagioni di saper dominare la scena internazionale e di poter tenere testa ai grandi nomi.

Il suo 2:05.72, nuotato ai Campionati Assoluti di Riccione di Aprile è solo 4 centesimi di secondo più alto del tempo nuotato dalla Seebohm due anni fa per vincere l’oro.

Il personal best della Panziera nel 2017 era di 2:09.43.

Nel 2018 il personale scese a 2:06.18, tempo con il quale ha conquistato il titolo di campionessa europea a Glasgow.

Nel 2019 è già nel territorio del 2:05 e diventa soltanto una questione scaramantica non blindarla sul primo gradino del podio in questa previsione.

LE SFIDANTI

La prima e forse più importante minaccia, si chiama Kylie Masse.

Nei 100 metri dorso è la campionessa del mondo in carica, nonché ex detentrice del WR in quella distanza.

Kylie Masse nuota nel campo del 2:05 nei 200 metri dorso già dal 2017 e quest’anno ai trials canadesi ha siglato il record nazionale con 2:05.94.

Abbiamo poi tre agguerrite teenager a minare il campo: la canadese Taylor Ruck, 19 anni, le australiane Minna Atherton, 19 anni e Kaylee McKeown, 18 anni, e l’americana Regan Smith, 17 anni.

Taylor Ruck è argento ai Giochi del Commonwealth, Kaylee MecKeown a Budapest arrivò quarta (aveva appena 16 anni), ma il suo tempo fu Record Del Mondo Juniores (2:06.76).

Ai trials australiani la coppia McKeown/Atherton ha negato il mondiale alla campionessa in carica Emily Seebohm.

Regan Smith sembra l’americana più pericolosa in questa gara, con Kathleen Baker che si sta riprendendo da un infortunio e non gareggia da Marzo.

Entrambe però ci saranno e faranno di tutto per raggiungere il podio.

