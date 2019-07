Anteprime Gwangju:50-Rana-Lotta Efimova/King Con Pilato/Carraro Terze Incomode

CAMPIONATI MONDIALI FINA 2019 – GWANGJU

50 METRI RANA DONNE

con il contributo di Nick Pecoraro

Nella più famosa rivalità di questo sport, Lilly King e Yulia Efimova si incontreranno ancora una volta nei 50 metri rana ai Campionati del Mondo di Gwangju.

Entrambe hanno risultati quasi uguali, che vanno dal detenere il record del mondo all’aggiudicarsi il titolo mondiale.

Ecco una semplice suddivisione delle loro imprese in questa gara.

Lilly King ha:

più duelli diretti vinti;

maggior periodo di detenzione World Record

Yuliya Efimova ha dalla sua la maggior parte di nuotate sub 30 secondi rispetto alla rivale americana.

SWIMMER 50 TITOLO MONDIALE GIORNI CON IL WR* SUB-30 SWIMS TIMES WON** Lilly King (USA) 2017 710 10 2 Yulia Efimova (RUS) 2013 >1 17 0

*fino al 10 Luglio 2019 **L’una contro l’altra: 2017 Worlds, FINA Champions Series

Guardando a quest’anno, Lilly King è ai vertici della classifica mondiale con personale stagionale di 29,63.

La Efimova è al secondo posto con un 29.93.

Con il personal best a 29.52, la Efimova rappresenta la più vicina al Record Mondiale fissato dalla King a 29.40.

2018-2019 LCM WOMEN 50 BREAST LillyUSA

KING 2 Yuliya

EFIMOVA RUS 29.93 3 Benedetta

PILATO ITA 30.13 4 Molly

HANNIS USA 30.40 5 Jhennifer

CONCEICAO ALVES BRA 30.42 View Top 27»

Ha solo 14 anni, è al suo primo Mondiale, eppure la minaccia maggiore arriva proprio da lei.

Benedetta Pilato è la detentrice del Record Italiano assoluto nei 50 metri rana.

In questa stagione ha più volte nuotato la distanza nei 30 secondi ed ha scalato gara dopo gara la classifica italiana.

Al terzo posto nel ranking mondiale, Benedetta Pilato è la 13sima performer italiana.

Un miglioramento progressivo e costante.

Se si potesse scommettere su chi sarà la prima italiana nella storia ad abbattere la barriera dei 30 secondi in vasca lunga, sono certa ch Benedetta Pilato farebbe impazzire i bookmakers.

Insieme alla Pilato, avremo Martina Carraro. Due donne italiane a sfidare il mondo.

Martina Carraro è apparsa per la prima volta ai Mondiali di Roma del 2009, dove si classificò 37° (31.98). Nelle edizioni del 2015 e nel 2017, la Carraro è andata in entrambe in semifinale. Nel 2015 si piazzò 13°, nel 2017 16°.

Ai Campionati del Mondo in vasca corta 2018, Martina ha conquistato la sua prima grande medaglia individuale internazionale. Il bronzo nei 50 metri rana veniva inoltre ottenuto con il suo personal best, 29.79, fissando il Record Italiano in vasca corta e divenendo la prima donna italiana di sempre a nuotare la distanza sotto i 30 secondi.

LE ALTRE SFIDANTI

Nel panorama mondiale la gara dei 50 metri rana femminili è interessante quanto quella maschile.

A poter insidiare la Pilato, c’è innanzitutto la jamaicana Alia Atkinson.

Specialista della vasca corta detiene entrambi i record del mondo, con 28.56 nei 50 metri e 1:02.36 nei 100.

La sua ultima apparizione mondiale risale all’edizione 2015. A Kazan conquistò la medaglia d’argento con il suo personal best 30.11.

Nel ranking mondiale stagionale è settima con 30.58.

Vi è poi la finlandese Ida Hulkko, che ha dichiarato che sta già lavorando su Tokyo 2020.

Ai Campionati Europei del 2018, la Hulkko si è classificata al 5° posto nei 50 metri rana, un secondo dietro alla vincitrice Efimova.

Quest’anno il suo migliore stagionale è di 30.66, ed ha un personal best di 30.53.

Nelle possibili finaliste mondiali dei 50 metri rana femminili, va aggiunta anche l’australiana Jessica Hansen. Ai Campionati del Mondo 2017, la Hansen ha sfiorato la finale, finendo nona con 30.67.

A Budapest vinse però il bronzo con la staffetta 4×100 misti mixed. Ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou si è classificata al sesto posto. Il suo personal best è di 30.59 il che la rende una probabile finalista.

Come la Hansen, anche la ranista belga Fanny Lecluyse potrebbe nuotare la prima finale mondiale (in lunga) della sua vita.

Ha un personale di 30.92, ma ai Mondiali in Vasca corta del 2018 ha nuotato un 30.75, che la rende una delle 8 possibili finaliste a Gwangju.

Grande potenziale per entrare nella top ten lo ha la spagnola Jessica Vall.

Ai Campionati del Mondo di Kazan del 2015 ha conquistato la medaglia di bronzo nei 200 metri rana. Agli Open Di Spagna del 2018 ha inoltre stabilito il Record Nazionale con il tempo di 30.89.

PREVISIONE PIAZZAMENTI 50 METRI RANA DONNE

