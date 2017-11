Liste de départ Championnats de France 25m : 8 épreuves pour Stravius, 9 pour Bonnet

Championnats de France 25m

Du 30 novembre 2017 au 3 décembre 2017

Piscine olympique d'Antigone, Montpellier (Hérault)

25m

La FFN a mis la liste de départ pour les Championnats de France en bassin de 25m en ligne sur le site Live FFN. On y trouve l’intégralité du programme des quatre matinées de séries, qui commencent jeudi matin à 9h00.

La première épreuve de jeudi matin sera le 100m papillon messieurs, avec en tête d’affiche Jérémy Stravius à la place de Mehdy Metella, qui ne sera pas présent à Montpellier, victime d’une entorse. Stravius est inscrit sur huit épreuves pendant les quatre jours : 50/100/200 NL, 50/100 dos, 50/100 papillon, et 100 4N. En conférence de presse, il a dit : « Ça me tient à cœur d’être présent et c’est une bonne compétition de préparation avant l’Euro à Copenhague »

Chez les femmes, Charlotte Bonnet aura un programme aussi chargé que celui de Stravius. Elle disputera sur les quatre jours : 50/100/200/400 NL, 50/100 brasse, 50 papillon, et 100/200 4N. Elle a dit : « La saison en petit bassin est toujours avantageuse pour moi. Ici j’ai surtout envie de prendre du plaisir. » Bonnet est la favorite dans le 50 brasse, le 200 4N, et le 100 NL jeudi.

Mélanie Henique affiche le top chrono pour le 50 NL, le 50 dos, et le 50 papillon ; elle est deuxième derrière Bonnet dans le 50 brasse. Marie Wattel disputera le 50/100/200 NL et 50/100/200 papillon. Elle est la favorite dans le 100 papillon est deuxième dans le 50 NL, 50 papillon, et 200 papillon.

Jordan Pothain (« Ces prochaines semaines je veux reprendre mes marques au plus haut niveau et me rapprocher de mes meilleurs temps ») est le grand favori dans le 400 nage libre. Il 2e dans le 200 NL, et 3e dans le 100 NL. Il est également inscrit dans les 50/100 dos. Marc-Antoine Olivier va essayer de traduire son succès en eau libre au petit bassin ; il disputera les 200/400/800/1500 NL, tandis que Aurélie Muller ne nagera que le 400/800 NL.

Lara Grangeon, la favorite dans le 200 papillon et le 400 4N, est également inscrite sur le 400/800/1500 NL.