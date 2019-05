L’ISL dévoile enfin le calendrier du championnat, les lieux

La Ligue Internationale de Natation (ISL) a enfin révelée le calendrier des compétitions du nouveau format de compétition, incluant les dates et les lieux pour la saison 2019. Nous avions anticipé un emploi du temps réorganisé par rapport a celui annoncé à Londres en Décembre, où le plan était toujours de 12 équipes mais maintenant la saison est encore réduite à 6 compétitions de saison régulière et une compétition pour le championnat à Las Vegas.

Ce qui veut dire qu’il n’y aura pas autant d’équipes qui organiseront un événement comme originellement prévu.

Les lieux ont aussi été réorganisés et sont maintenant plus hétérogènes que ce que les noms d’équipes suggèrent. En Europe, il y a les équipes basées à Budapest, en Italie et à Londres qui organiseront des compétitions; en revanche aux Etats-Unis, les compétitions seront à Indianapolis, dans une banlieue de Dallas, et dans le Maryland. L’équipe située au Maryland est proche géographiquement de DC Trident Club de Kaitlin Sandeno; en revanche, les trois autres clubs sont basés à San Francisco, Los Angeles et New York City ; ils ne sont donc pas proches de Indianapolis ou du Texas (Dallas). Nous avons posés des questions à ce propos à l’ISL mais n’avons pas reçu de réponse.

Indianapolis, IN, USA – Octobre 4-5

Naples, Italy, Europe – Octobre 12-13

Lewisville, TX, USA – Octobre 18-19

Budapest, Hungary, Europe – Octobre 26-27

College Park, MD, USA – Novembre 15-16

London, England, Europe – Novembre 23-24

Las Vegas, NV, USA – Decembre 19-20

L’emploi du temps se déroule tous les week-end d’Octobre, parfois le vendredi-samedi et parfois le samedi-dimanche. Il y a un trou de deux semaines début Novembre avant deux week-ends de compétition consécutifs, puis une espace d’un mois avant le championnat de la ligue en Décembre.

Les poules sont réparties de la sorte avec deux groupes, des derbies puis les finales:

GROUPE A GROUPE B DERBIES FINALES DATE 4-5 Octobre, 2019 18-19 Octobre, 2019 15-17 Novembre, 2019 20-21 Décembre, 2019 ENDROIT INDIANAPOLIS, IN LEWISVILLE – DALLAS, TX WASHINGTON, DC LAS VEGAS, NV EQUIPES Cali Condors LA Current Cali Condors US Team DC Trident New York Breakers DC Trident US Team Aqua Centurions Team Iron LA Current European Team Energy Standard London Roar New York Breakers European Team DATE 12-13 Octobre, 2019 26-17 Octobre, 2019 23-24 Novembre, 2019 ENDROIT NAPLES, ITA BUDAPEST, HUN LONDON, GBR EQUIPES Aqua Centurions Team Iron Aqua Centurions Energy Standard London Roar Energy Standard Cali Condors LA Current Team Iron DC Trident New York Breakers London Roar

Plus bas une description plus détaillés des lieux organisateurs issue de la conférence de presse de l’ISL:

Le 4-5 Octobre- IU Natatorium sur le campus de IUPUI , 901 West New York Street, Indianapolis, IN. Le Natatorium est un lieu connu dans la communauté de la natation depuis 1982, il a été l’hôte de centaines de compétitions régionales, nationales, internationales ainsi que d’être la piscine pour les sports aquatiques de l’Université IUPUI et les communautés aux alentours. Le Natatorium a accueilli 13 Compétitions de Sélections Olympiques et a une capacité totale de 4800 places spectateurs.

, 901 West New York Street, Indianapolis, IN. Le Natatorium est un lieu connu dans la communauté de la natation depuis 1982, il a été l’hôte de centaines de compétitions régionales, nationales, internationales ainsi que d’être la piscine pour les sports aquatiques de l’Université IUPUI et les communautés aux alentours. Le Natatorium a accueilli 13 Compétitions de Sélections Olympiques et a une capacité totale de 4800 places spectateurs. Le 12-13 Octobre- Piscine Felice Scandone, Via Giochi del Mediterraneo, 80, Naples. Constrruite en 1963, le complexe a organisé 4 Jeux Méditerranéens. Reconstruit en 2019, le complexe va accueillir les Championnats du Monde Universitaires cet été, soit le deuxième plus gros événement multi-sports du monde. Avec deux bassins de 50 mètres, il a été utilisé pour de nombreux événements de natation, de water-polo (5 finales de Champions League). La capacité est de 3000 places spectateurs.

Via Giochi del Mediterraneo, 80, Octobre 18-19- LISD Westside Aquatic Center , 1750 Duncan Ln, Lewisville, Texas . Situé juste en dehors de Dallas, le centre aquatique a une capacité de 1200 places. Il y a aussi une aire de concession avec une vue sur la piscine, de plus un bassin d’échauffement et de récupération et un bassin de plongeon.

, 1750 Duncan Ln, . Situé juste en dehors de Dallas, le centre aquatique a une capacité de 1200 places. Il y a aussi une aire de concession avec une vue sur la piscine, de plus un bassin d’échauffement et de récupération et un bassin de plongeon. Octobre 26-27- Duna Arena , 1135 Budapest, Népfürdő u. 36, Hungary . Récemment reconstruite, le complexe de calibre mondial dispose de deux bassins de 50m, incluant un bassin de compétition de 3 mètres de profondeur et un bassin d’échauffement. La capacité totale d’accueil est d’environ 5000 places. Cette arène a accueilli les Championnats du monde grand bassin de 2017.

, 1135 Budapest, Népfürdő u. 36, . Récemment reconstruite, le complexe de calibre mondial dispose de deux bassins de 50m, incluant un bassin de compétition de 3 mètres de profondeur et un bassin d’échauffement. La capacité totale d’accueil est d’environ 5000 places. Cette arène a accueilli les Championnats du monde grand bassin de 2017. 15-16 Novembre – Natatorium at the Eppley Recreation Center , 4128 Valley Drive, College Park, Maryland . Situé juste en dehors de Washington, D.C. , le Natatorium comprend un bassin Olympique avec deux plongeoirs, un bassin de 25 mètres x 25 yards, sauna et hammam. La capacité totale est de 2700 personnes.

– , 4128 Valley Drive, . Situé juste en dehors de , le Natatorium comprend un bassin Olympique avec deux plongeoirs, un bassin de 25 mètres x 25 yards, sauna et hammam. La capacité totale est de 2700 personnes. 23-24 Novembre – London Aquatics Centre, Queen Elizabeth Olympic Park, London E20 2ZQ. L’impressionant bâtiment est composé de trois bassins de 50 mètres intérieurs et un bassin de plongeon de 25 mètres. Non seulement ses bassins le building dispose d’une salle de musculation avec 50 stations, un endroit de plongeon à sec et une cafétéria. Ce centre aquatique a accueilli les épreuves de la natation, du water-polo, de la natation synchronisée, de la natation Paralympique et la partie nagée du Pentathlon moderne aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Depuis les JO elle a accueilli un grand nombre d’événements internationaux, récemment la World Séries en plongeon. Plus tard cette année elle va accueillir les Championnats du Monde Paralympiques. La capacité est de 2800 spectateurs.

Queen Elizabeth Olympic Park, E20 2ZQ. L’impressionant bâtiment est composé de trois bassins de 50 mètres intérieurs et un bassin de plongeon de 25 mètres. Non seulement ses bassins le building dispose d’une salle de musculation avec 50 stations, un endroit de plongeon à sec et une cafétéria. Ce centre aquatique a accueilli les épreuves de la natation, du water-polo, de la natation synchronisée, de la natation Paralympique et la partie nagée du Pentathlon moderne aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Depuis les JO elle a accueilli un grand nombre d’événements internationaux, récemment la World Séries en plongeon. Plus tard cette année elle va accueillir les Championnats du Monde Paralympiques. La capacité est de 2800 spectateurs. 19-20 Decembre – Mandalay Bay Resort and Casino, 3950 Las Vegas Blvd, Las Vegas, Nevada . Une piscine de 25 mètres démontable sera construite au Mandala Bay Events Center, une arène d’une capacité de 12,000 spectateurs pour célébrer les Finales de L’International Swimming League. Le Events Center est en ce moment la maison des WNBA’s Las Vegas Aces et également le site d’accueil de nombreux événements comme les Championnats du Monde de boxe et des concerts prééminents. Les futurs shows incluent New Kids on the Block, Alejandro Fernandez , Pentatonix and Jojo Siwa, ayant déjà performé là-bas on cite Justin Timberlake , Taylor Swift , Kenny Chesney , et Alicia Keys , parmis d’autres.

En parlant au nom de la Ligue, Jason Lezak, le General Manager des Cali Condors a dit “Je suis ravi de présenter la natation professionnelle à une nouvelle génération de fans du sport, leurs permettant de voir face à face ces incroyables compétiteurs”.

Natalie Taylor, Directeur des sports aquatiques de l’université du Maryland a dit “Nous sommes excités d’accueillir les athlètes et les spectateurs au Eppley Recreation Center sur le campus de l’Université pour l’inauguration de l’International Swimming League. Notre large communauté de nageurs et nageuses est prête à recevoir et à encourager les meilleurs nageurs et nageuses du monde.

L’équipe au IU Natatorium a déclaré “Nous sommes ravi d’êtres sélectionnés comme un des sites organisateurs pour la saison inaugurale de l’International Swimming League. Nous pensons que nous disposons de la meilleure combinaison au niveau des bassins, accommodations, nourriture, volontaires et l’hospitalité présente au centre de l’Indiana. Nous avons hâte de collaborer avec la communauté de natation locale, la ville d’Indianapolis, le staff de l’ISL et les magasins locaux pour fournir un bon événement pour tous ceux engagés.”

“La natation est le sport le plus regardé aux Jeux Olympiques et nous attendons que l’ISL génère un engagement au niveau national à l’échelle de chaque pays qui entraînera une durabilité sur le long terme non seulement pour la Ligue mais aussi pour le sport de la natation”, déclare Paris Jacobs, COO de l’American Swimming Coach Association et consultant management de l’ISL.

Note de SwimSwam: Même si la majorité des équipe basées en Europe ont été annoncées, les équipes Américaines de l’ISL sont toujours floues. D’après l’ISL, les compositions devraient être révélées sous peu de temps donc restez attentifs.