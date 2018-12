Lausanne : Charlotte Bonnet et Jérémy Stravius s’amusent

Ancien nageur, Eric Lahmy est journaliste, écrivain, rédacteur en chef, et reporter. Il anime depuis 2013 Galaxie-Natation, un blog dédié à son sport préféré.

Samedi 22 Décembre 2018

Une petite délégation niçoise s’est plutôt bien débrouillée au meeting de Lausanne, qui recevait également une forte délégation féminine canadienne. Un Jeremy STRAVIUS bien orienté sprint a enlevé les 50 mètres libre, dos et papillon, le 100 papillon et, pas étonnant en additionnant ces points fort, le 100 mètres quatre nages. Les temps ne sont pas mirobolants, mais la trêve des confiseurs et sans doute le hard labour imposé par Fabrice Pellerin avant de lâcher ses troupes pourrait y être pour quelque chose. A noter quand même ses 50s59 au 100 papillon.

Charlotte BONNET, de son côté, si elle a eu l’occasion de mettre sur 100 mètres deux championnes olympiques de la distance derrière elle, Penny Oleksiak et Ranomi Kromowidjojo (et, bonus, Taylor RUCK), elle a trouvé quand même une Canadienne en superforme pour la devancer, Kayla SANCHEZ. Ça, c’était le 20. Le lendemain, Charlotte prenait sa revanche sur 200, dans un belle course assez stratégique sur les bords. Départ rapide de la Niçoise, remontée énergique dans les 5e et 6e bassins de la Canadienne qui passe légèrement en tête, et belle accélération de Bonnet qui passe, tandis que RUCK est débordée peu après cent mètres de course.

SANCHEZ gagnera aussi le 100 quatre nages devant Katinka HOSSZU qui enlèvera pour sa part le 200 dos, le 200 papillon et les 200 et 400 quatre nages. Ranomi effectuera une razzia attendue sur le sprint, sur le tryptique classique dos, papillon, crawl.

Côté messieurs, on note quelques doublés dont celui, sur 100 et 200, de Kyle STOLK, et pour les Français, la présence de Jordan POTHAIN sur 100 (6e), 200 (3e) et 400 (2e), dans cette dernière épreuve derrière un excellent Christiansen.

MESSIEURS

DAMES